В 2021 году, до нападения России на Украину, Путина поздравляли по телефону лидеры таких стран, как Израиль, Япония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также он получал телеграммы от Си Цзиньпина и от президента Сербии Александра Вучича.

Региональные власти устроили акции в честь дня рождения Путина

В России на фоне уменьшения количества поздравлений Путину в 2024 году в честь его дня рождения власти некоторых регионов организовали акции, в ходе которых людей собирали на площади и выстраивали в слова и фигуры. Так, в Чувашии жители Цивильска сформировали фамилию главы государства перед Центром культурного развития, аналогичную акцию организовали в городе Артем Приморского края активисты "Молодой гвардии Единой России" вместе с администрацией и студентами. В Самаре более 100 человек, включая студентов, выстроились в фамилию президента, развернув флаг России.

К подобным мероприятиям присоединился и Талдом Московской области, где подростки выстроились в надпись "Путин". В Ростовской области к акции привлекли учеников начальных классов, а в Москве задействовали 5000 человек, которые на ВДНХ сформировали надпись "С днем рождения, президент".

В Санкт-Петербурге удалось собрать около 2000 человек, которые на Дворцовой площади выстроились в аналогичную надпись. Похожее мероприятие прошло и в оккупированной части Херсонской области, где жители поселка Новоалексеевка образовали фигуру сердца с буквами фамилии российского президента.

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