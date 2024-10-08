Вт, 8.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Израиль в Бейруте ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы"

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Последствия ракетного удара в Бейруте
Последствия ракетного удара в Бейруте Фото: EPA / Scanpix

ВВС Израиля в понедельник, 7 октября, в результате атаки в столице Ливана Бейруте ликвидировали еще одного высокопоставленного командира шиитской боевой группировки "Хезболла".

Убит Сухейль Хусейн Хусейни, начальник штаба "Хезболлы" и член высшего военного органа "Хезболлы" - Совета джихада.

"Хусейни играл важную роль в поставках оружия между Ираном и "Хезболлой", - заявили в израильской армии. Он также отвечал за распределение современного оружия между подразделениями "Хезболлы", а также за финансирование и логистику тайных проектов группировки.

"Они включали в себя планирование военных действий и специальных операций против Израиля из Ливана и Сирии", - заявила израильская армия.

27 сентября в результате израильского удара в Бейруте был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх