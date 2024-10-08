Израиль в Бейруте ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы"

Убит Сухейль Хусейн Хусейни, начальник штаба "Хезболлы" и член высшего военного органа "Хезболлы" - Совета джихада.

"Хусейни играл важную роль в поставках оружия между Ираном и "Хезболлой", - заявили в израильской армии. Он также отвечал за распределение современного оружия между подразделениями "Хезболлы", а также за финансирование и логистику тайных проектов группировки.

"Они включали в себя планирование военных действий и специальных операций против Израиля из Ливана и Сирии", - заявила израильская армия.

27 сентября в результате израильского удара в Бейруте был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

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