ВВС Израиля в понедельник, 7 октября, в результате атаки в столице Ливана Бейруте ликвидировали еще одного высокопоставленного командира шиитской боевой группировки "Хезболла".
Израиль в Бейруте ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлы"
Убит Сухейль Хусейн Хусейни, начальник штаба "Хезболлы" и член высшего военного органа "Хезболлы" - Совета джихада.
"Хусейни играл важную роль в поставках оружия между Ираном и "Хезболлой", - заявили в израильской армии. Он также отвечал за распределение современного оружия между подразделениями "Хезболлы", а также за финансирование и логистику тайных проектов группировки.
"Они включали в себя планирование военных действий и специальных операций против Израиля из Ливана и Сирии", - заявила израильская армия.
27 сентября в результате израильского удара в Бейруте был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.
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