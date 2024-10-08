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Замечено, что автомобиль с номерами США регулярно нарушает в Риге правила, но остается безнаказанным (1)

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Автомобиль с американскими номерами долгое время находится в Латвии и регулярно нарушает в Риге правила дорожного движения, однако не было замечено, чтобы за это последовало наказание, сообщила передаче Bez Tabu рижанка Лаура.

Лаура прислала в передачу фотографию, на которой запечатлен автомобиль марки Dodge с американскими номерами в виде букв, образующих выражение GO AWAY, что в переводе с английского означает "уходи". На конкретном фото видно, что машина припаркована в неположенном месте в центре Риги.

Рижанка рассказала передаче, что этот автомобиль был замечен в Риге уже давно и он регулярно "выделяется" нарушениями.

Трудности со связью с водителями из третьих стран, чтобы сообщить им о их нарушениях - это большая проблема, указали передаче в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Именно по этой причине такое большое количество неоплаченных счетов за нарушения.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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