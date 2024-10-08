Видео Полное бесстыдство! В Саласпилсе очевидец запечатлел особо спешащего водителя BMW

В социальной сети Х (ранее Twitter) появилось видео с неким агрессивным водителем BMW в Саласпилсе. Сначала водитель джипа попытался встроиться в движение там, где это не разрешено.

А затем поспешный водитель BMW стал совершать один дерзкий обгон за другим. Излишне уточнять, что была как превышена разрешенная скорость движения, так и проигнорирована дорожная разметка, запрещающая въезд на встречную полосу.

Госполиция указала порталу TVNET, что информация о конкретном видео будет зарегистрирована и проверена.

На видео усматриваются признаки агрессивного вождения. За такое нарушение закона о дорожном движении назначается штраф от 70 до 280 евро, а также шесть штрафных пунктов.

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