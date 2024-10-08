Видео В Кекаве пьяный водитель пытался скрыться от полиции

О пьяном водителе сообщил другой участник движения, заметивший на дороге безумные маневры водителя Ford.

Муниципальные полицейские последовали за пьяным автоводителем, который игнорировал их неоднократные призывы остановиться.

В тот момент, когда водитель Ford уже, казалось бы, подчинился требованиям полицейских и заехал на автозаправку, он не заглушил двигатель своего транспортного средства, а вместо этого нажал на педаль газа.

Свернув с шоссе на дорогу малого значения и выполнив резкий маневр - левый поворот, беглец резко завершил тревожный маршрут. Водитель потерял контроль над своим автомобилем и финишировал в кювете.

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