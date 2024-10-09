Несколько десятков человек собрались вечером во вторник, 8 октября, в Риге на шествии против снижения взносов во 2-ой пенсионный уровень, сообщает агентство LETA.
Видео ⟩ Протест против сокращения взносов во 2-й пенсионный уровень собрал несколько десятков человек
Протестующие собрались у Сейма, чтобы пройти к Кабинету министров.
Люди держали в руках "вилы дьявола", а также плакаты с надписями "правительство проедает наши деньги" и "пенсионер - не миллионер".
Организатор акции Янис Свемпс, который баллотировался в Европарламент от Новой консервативной партии, в пункте назначения шествия - у здании правительства - выразил надежду, что влияние акции будет иметь долгосрочный характер, а в будущем все больше и больше людей будут участвовать и поддерживать идеи, высказанные в этом шествии.
Он выразил мнение, что недопустимо, чтобы дыры в госбюджете латались за счет будущих пенсий.
Свемпс полагает, что это приведет к снижению будущих пенсий и "определенно не будет способствовать снижению зарплат в конвертах".
"Этим маневром правительство лишает будущих пенсионеров как минимум 10 тысяч евро из их будущего пенсионного капитала", - уверен Свемпс.
После выступления политик положил в почтовый ящик здания правительства письмо с призывом отменить этот план.
За шествием следили как минимум 12 полицейских.
Ранее сообщалось, что правительство поддержало подготовленные Министерством благосостояния поправки к закону о государственных фондируемых пенсиях, предусматривающие, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт ставки пенсионных взносов со второго пенсионного уровня будет переводиться в систему государственных нефондируемых пенсий, то есть на первый пенсионный уровень.
В аннотации Минблаг поясняет, что это позволит осуществить снижение налогов на рабочую силу и, возможно, поспособствует увеличению размера будущих пенсий по старости в целом.
В министерстве отметили, что доходы в пожилом возрасте формирует пенсия по старости, которая состоит как из пенсионного капитала, накопленного на первом уровне пенсий, так и на втором пенсионном уровне. Учитывая, что при введении системы государственных фондируемых пенсий ставка взносов в систему была перераспределена со ставки первого уровня пенсий, то есть ставка была снижена, а не введена дополнительная, фондируемая часть пенсии имеет значение в общем размере пенсии по старости.
В ситуациях, когда происходят существенные колебания на финансовых рынках, накопленная на втором пенсионном уровне стоимость капитала падает, а восстановление рынка капитала происходит довольно медленно, добавили в министерстве.
Премьер-министр Эвика Силиня на заседании правительства подчеркнула, что это временное решение на четыре года, за которые необходимо найти выход - либо вернуть прежнюю пропорцию взносов, либо найти другое решение.
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