Видео Протест против сокращения взносов во 2-й пенсионный уровень собрал несколько десятков человек

Протестующие собрались у Сейма, чтобы пройти к Кабинету министров.

Люди держали в руках "вилы дьявола", а также плакаты с надписями "правительство проедает наши деньги" и "пенсионер - не миллионер".

Организатор акции Янис Свемпс, который баллотировался в Европарламент от Новой консервативной партии, в пункте назначения шествия - у здании правительства - выразил надежду, что влияние акции будет иметь долгосрочный характер, а в будущем все больше и больше людей будут участвовать и поддерживать идеи, высказанные в этом шествии.

Он выразил мнение, что недопустимо, чтобы дыры в госбюджете латались за счет будущих пенсий.

Свемпс полагает, что это приведет к снижению будущих пенсий и "определенно не будет способствовать снижению зарплат в конвертах".

"Этим маневром правительство лишает будущих пенсионеров как минимум 10 тысяч евро из их будущего пенсионного капитала", - уверен Свемпс.

После выступления политик положил в почтовый ящик здания правительства письмо с призывом отменить этот план.

За шествием следили как минимум 12 полицейских.