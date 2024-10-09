Король Карл III приостановил лечение рака

По сообщению Daily Mail, медицинская команда короля одобрила паузу в еженедельных процедурах. Король отправится в дальнюю поездку 18 октября и вернется 26 октября.

Это будет первая крупная зарубежная поездка королевской четы с тех пор, как в феврале был публично объявлен диагноз короля - рак.

Букингемский дворец подтвердил, что лечение короля не останавливается. Хотя точные сроки завершения терапии неизвестны, все его будущие планы будут строиться с учетом медицинских рекомендаций.

"Любые дальнейшие планы учитывают медицинские рекомендации, и будут скорректированы по совету врачей, чтобы уменьшить риски для здоровья Его Величества", - сообщил представитель дворца.

Королева Камилла, во время благотворительного визита в Онкологический центр Дайсона 3 сентября, отметила, что ее муж "чувствует себя очень хорошо".

Для 77-летнего короля и королевы запланирован насыщенный график в Австралии и Самоа, где они примут участие в встрече глав правительств стран Содружества.

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