ВИДЕО Джаред Лето во время концерта в Риге сбежал со сцены в буфет

На своей странице в Instagram Лето опубликовал видео, на котором перед началом акустической части концерта отправляется в буфет "Арена Рига".

"Рига, Латвия! Идем за хот-догом! Может, еще возьмем попкорн на потом?" -пошутил Лето.

В разговоре с продавцом музыкант также подшутил, спросив, может ли он получить скидку. Продавец не растерялся и ответил певцу в том же духе: "Может, что-нибудь придумаю!".

Напомним, что группа выступала в Риге 3 октября.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!