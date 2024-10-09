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ВИДЕО Джаред Лето во время концерта в Риге сбежал со сцены в буфет

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Джаред Лето (30 seconds to Mars) в Риге
Джаред Лето (30 seconds to Mars) в Риге Фото: instagram/jaredleto

Лидер группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето поделился в соцсетях видео с концерта в Риге, где неожиданно устроил перекус... прямо во время выступления!

На своей странице в Instagram Лето опубликовал видео, на котором перед началом акустической части концерта отправляется в буфет "Арена Рига".

"Рига, Латвия! Идем за хот-догом! Может, еще возьмем попкорн на потом?" -пошутил Лето.

В разговоре с продавцом музыкант также подшутил, спросив, может ли он получить скидку. Продавец не растерялся и ответил певцу в том же духе: "Может, что-нибудь придумаю!".

Напомним, что группа выступала в Риге 3 октября.

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