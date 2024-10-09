Ср, 9.10.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Фото Авария в Гризинькалнсе: после столкновения с автомобилем госпитализирован мотоциклист

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Авария в Гризинькалнсе
Авария в Гризинькалнсе Фото: TVNET aculiecinieks

В среду, 9 октября, в Гризинькалнсе произошла авария между автомобилем и мотоциклом. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

Государственная полиция рассказала порталу TVNET, что 9 октября в 07:50 на улице Пернавас в Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль.

По первоначальным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Фото: TVNET aculiecinieks
Фото: TVNET aculiecinieks

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх