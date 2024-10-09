Фото Авария в Гризинькалнсе: после столкновения с автомобилем госпитализирован мотоциклист

Государственная полиция рассказала порталу TVNET, что 9 октября в 07:50 на улице Пернавас в Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль.

По первоначальным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Фото: TVNET aculiecinieks

Фото: TVNET aculiecinieks

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