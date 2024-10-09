В среду, 9 октября, в Гризинькалнсе произошла авария между автомобилем и мотоциклом. Портал TVNET обратился в Госполицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Фото ⟩ Авария в Гризинькалнсе: после столкновения с автомобилем госпитализирован мотоциклист
Государственная полиция рассказала порталу TVNET, что 9 октября в 07:50 на улице Пернавас в Риге столкнулись мотоцикл и автомобиль.
По первоначальным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.
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