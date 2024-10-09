Американская разведка указала на 50-процентную вероятность того, что Путин применит ядерное оружие, если украинским силам удастся окружить 30 000 российских солдат в Херсоне, говорится в книге.

Разведка США утверждала, что Путин был очень обеспокоен российскими потерями на фронте.

В книге говорится, что советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан с ужасом отнесся к оценке разведки.

Судя по этому, вероятность того, что Россия сможет применить ядерное оружие, возросла до 50% с прежних 5% или 10%. Это вызвало серьезную обеспокоенность в администрации президента США Джо Байдена.

В книге говорится, что Байден посоветовал Салливану связаться с властями РФ и объяснить, каким будет ответ США.

Сообщается также, что Байден напрямую обратился к Путину, предупредив о катастрофических последствиях, которые ожидаются в случае применения Россией ядерного оружия.

В книге также рассказывается, что бывший президент США Дональд Трамп поддерживал контакты с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как покинул Белый дом.

В книге также говорится о том, что на ранних стадиях пандемии Трамп тайно отправил Путину редкое оборудование для тестирования на Covid-19 для его личного пользования.

Вудворд, ссылаясь на неназванного помощника Трампа, пишет, что у бывшего президента и Путина было, "возможно, целых семь" бесед с тех пор, как Трамп покинул свой пост в 2021 году.

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