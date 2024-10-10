Российский оппозиционер Андрей Пивоваров в эфире программы "Кто вам платит?" на портале RUS TVNET попытался объяснить, как можно говорить со сторонниками Владимира Путина, которые остаются в России. По его мнению, аргументацию стоит строить через самое близкое их сердцу - семьи.
Оппозиционер Пивоваров: Путин гарантирует только нестабильность и войну, и это понимают обычные люди
Андрей Пивоваров уверен, что нынешняя ситуация в России переменится в ближайшее время. На чем строится эта уверенность?
"Я верю, что российская экономика находится на грани очень сильного перегрева. Об этом даже Набиуллина говорит. И все-таки мы понимаем, что люди сейчас идут на войну за деньги. И этот финансовый рычаг, мне кажется, будет все меньше и меньше качать. Та картина, которая в России складывается, это картина блефа", - рассуждает оппозиционер.
Он уверен, что даже сторонники нынешней власти начинают в ней сомневаться.
"Путин все эти 20 лет рассказывал нам, что он гарант стабильности, гарант будущего детей, хорошего благосостояния.
А сейчас Путин гарантирует только нестабильность и войну. И это понимают обычные люди. Ощущение того, что дальше будет только хуже, оно находится в массах.
Как сделать так, чтобы это ощущение четко вылилось в понимание, что без Путина будет лучше? Я думаю, это произойдет в очень короткой перспективе", - говорит Пивоваров.
Политик думает, что есть аргументы, которые могут убедить даже сторонников власти.
"Мы восхищаемся теми, кто выходит на протесты в России. Но я постараюсь бросить свои усилия на тех, кто еще не определился, кто не понимает, что война - это Путин и отсутствие будущего у их детей. В России на самом деле большинство живет мыслями не о том, как я живу, а как живут мои дети. Я так разговаривал с некоторыми офицерами в колонии, в Карелии. Вы понимаете, что ваша дочь не получит хорошего образования? Что она не сможет поехать на стажировку в Финляндию?
Я понимаю, что мою идеологию не принимают, считают меня врагом. Но когда ты говоришь про будущее ребенка, что не будет хорошей медицины, образования, то его пробивает, он понимает.
И вот через такие вещи, мне кажется, можно говорить с россиянами", - уверен Пивоваров.
Он считает, что, когда в России сменится режим, оппозиции придется отбросить внутренние конфликты.
"Есть очень много людей, в том числе внутри системы, которым очень не нравится, что происходит. И нам, безусловно, придется с ними взаимодействовать. И в этой ситуации надо будет и сотрудничать внутри себя. Я уверен, что споры обнулятся, какими бы радикальными они ни были. Находясь в России, я думаю, что придется начинать с чистого листа.
И если мы ставим перед собой цель действительно занять существенное положение, иметь существенную долю влияния в современной России, мы вынуждены будем взаимодействовать, потому что с другой стороны будет условный Собянин или Мишустин, которые никуда не исчезнут.
Придется взаимодействовать, придется работать с теми, у кого нет крови на руках. Поэтому я думаю, что все вот эти споры, они канут в Лету", - уверен оппозиционер.
Полностью интервью с Андреем Пивоваровым вы можете прочитать и посмотреть здесь:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!