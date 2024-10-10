Оппозиционер Пивоваров: Путин гарантирует только нестабильность и войну, и это понимают обычные люди

"Мы восхищаемся теми, кто выходит на протесты в России. Но я постараюсь бросить свои усилия на тех, кто еще не определился, кто не понимает, что война - это Путин и отсутствие будущего у их детей. В России на самом деле большинство живет мыслями не о том, как я живу, а как живут мои дети. Я так разговаривал с некоторыми офицерами в колонии, в Карелии. Вы понимаете, что ваша дочь не получит хорошего образования? Что она не сможет поехать на стажировку в Финляндию?

Я понимаю, что мою идеологию не принимают, считают меня врагом. Но когда ты говоришь про будущее ребенка, что не будет хорошей медицины, образования, то его пробивает, он понимает.

И вот через такие вещи, мне кажется, можно говорить с россиянами", - уверен Пивоваров.

Он считает, что, когда в России сменится режим, оппозиции придется отбросить внутренние конфликты.

"Есть очень много людей, в том числе внутри системы, которым очень не нравится, что происходит. И нам, безусловно, придется с ними взаимодействовать. И в этой ситуации надо будет и сотрудничать внутри себя. Я уверен, что споры обнулятся, какими бы радикальными они ни были. Находясь в России, я думаю, что придется начинать с чистого листа.

И если мы ставим перед собой цель действительно занять существенное положение, иметь существенную долю влияния в современной России, мы вынуждены будем взаимодействовать, потому что с другой стороны будет условный Собянин или Мишустин, которые никуда не исчезнут.

Придется взаимодействовать, придется работать с теми, у кого нет крови на руках. Поэтому я думаю, что все вот эти споры, они канут в Лету", - уверен оппозиционер.

Полностью интервью с Андреем Пивоваровым вы можете прочитать и посмотреть здесь:

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