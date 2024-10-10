Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид в конце сентября выпустил свой дебютный сольный сингл Silverlines, что вызвало волну беспокойства среди поклонников: не предвещает ли это распад группы?

В новой песне Дамиано размышляет о надежде и поиске внутреннего покоя. Композиция начинается с меланхоличных нот, но постепенно ее наполняет надежда. "Иногда, услышав песню, ты думаешь: "Боже мой, это про меня!" -делится Дамиано.

В январе этого года Дамиано переехал в Лос-Анджелес, где провел несколько месяцев наедине с собой, чтобы пересмотреть свои приоритеты. "Я многое изменил в своей жизни: избавился от ненужного и заменил это на что-то более здоровое и прекрасное. Теперь я чувствую, что все стало лучше".

Значит ли это, что группа близка к распаду?

Напомним, что кроме Дамиано в группе играют обаятельная бас-гитаристка Виктория Де Анджелис, загадочный барабанщик Итан Торкио и харизматичный гитарист Томас Раджи.

Виктория Де Анджелис также выпустила сольную композицию и выступает...