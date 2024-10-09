Максимальная компенсация за лекарства одному пациенту в 2023 году составила 654 144 евро

На презентации отчета директор NVD Арис Каспаранс пояснил, что в данном случае речь идет о назначенных в общем порядке медикаментах, а не индивидуально выделенной компенсации. Препараты помогают пациенту обеспечить полноценную жизнь.

"Речь идет не о том, каковы эти затраты, а о том, каковы клинические выгоды от этих препаратов", - отметил Каспаранс, добавив, что эффективность затрат на конкретные медикаменты доказана.

Всего в прошлом году на компенсируемые медикаменты и устройства было израсходовано 257,63 млн евро. 731 868 пациентам выписано 7 299 607 рецептов, средние расходы NVD на один рецепт составили 35,3 евро.

В свою очередь в порядке индивидуальной компенсации пациенты получили медикаменты на общую сумму 2 836 330 евро, при этом максимальная индивидуальная компенсация составила 14 228 евро, что является максимальным размером.

Отчет NVD содержит информацию не только о важнейших затратах и другую статистику услуг здравоохранения, но и позволяют рассмотреть эти данные по регионам.

NVD отмечает, что в настоящее время публично доступны данные о двух важных сферах системы здравоохранения - лабораторных исследованиях и компенсируемых государством лекарствах.

При этом продолжается работа над добавлением новых данных, чтобы в будущем обеспечить доступность информации о расходовании бюджетных средств на оказание амбулаторных и стационарных услуг.

С этими данными в дальнейшем смогут ознакомиться и использовать их в своей работе учреждения и организации здравоохранения, поставщики медицинских услуг, аптеки, а также они могут быть полезны средствам массовой информации, исследователям и студентам для изучения различных тем, отметили в NVD .

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