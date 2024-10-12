"Разве это не введение людей в заблуждение и мошенничество?" - спрашивает Кристина из эстонского региона Ида-Вирумаа. В августе она повредила машину. Однако страховая не предложила женщине автомобиль на замену и не возместила ущерб, хотя такой пункт есть в договоре, сообщает портал Limon.

Страховая компания не видит своей вины и считает, что повреждения кузова были получены еще до заключения договора. "Для того чтобы эта дополнительная защита была реализована, необходимости взять автомобиль на замену должен предшествовать внезапный и непредвиденный случай повреждения, который, согласно условиям, должен быть признан страховым случаем", - говорят в BTA Insurance.

Несчастный случай с машиной Кристины, проживающей в городе Кивиыли, произошел в начале сентября. Она ехала домой, но вынуждена была остановиться. Когда она повернула на соседнюю улицу, переднее колесо автомобиля провалилось в землю.