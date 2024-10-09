Omniva поможет бесплатно отправить игрушки пациентам Детской больницы

В условиях, когда дети вынуждены проводить долгие недели и месяцы в больницах, любая помощь приобретает огромное значение. Игрушка может стать не только развлечением, но и символом внимания, поддержки и любви. Акция, организованная Omniva, призвана помочь детям в медицинском учреждении.

Детская клиническая университетская больница Латвии и ранее занималась инициативами, направленными на поддержку маленьких пациентов. Не первый год в больнице собирают специальные "коробки храбрости" (drosmes kastes), куда складывают пожертвованные игрушки.

"Коробки храбрости" наполняются только за счет пожертвований - как от частных лиц, так и от организаций. Ежедневные потребности больницы велики: каждый день здесь проходят лечение сотни детей, и запасы игрушек быстро исчезают. Коробки нуждаются в регулярном пополнении, чтобы каждая процедура могла быть вознаграждена.

До 16 октября Omniva предлагает всем жителям Латвии отправить игрушки в больницу бесплатно. Для этого нужно заполнить форму на портале акции, затем, получив код, принести игрушку к любому пакомату Omniva, упаковать ее и отправить в больницу.

На странице проекта можно узнать все подробности о правилах участия, а также просмотреть список рекомендованных игрушек: безопасные, небольшие (до 10 см), мягкие и твердые игрушки, книги или настольные игры.

Важно помнить, что игрушки должны быть новыми и безопасными для детей, ведь для больничных условий особенно важны требования гигиены.

Проект "Коробки храбрости" доказал свою эффективность как в Латвии, так и по всему миру. Психологический эффект маленькой награды помогает детям легче пережить процедуры, создает доверие к медицинскому персоналу и формирует положительный опыт посещений больницы. Важно, чтобы пожертвования поступали равномерно на протяжении всего года, так как храбрость детям требуется каждый день, независимо от сезона и благотворительных акций.

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