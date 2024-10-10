Задержанный в Айзкраукльском крае автомобиль, который своей расцветкой имитировал машину полиции - уникальный случай в опыте полиции. Однако преступники и раньше совершали серьезные преступления, используя полицейскую форму в целях маскировки, сообщает программа TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Спецоперация в Айзкраукльском крае: впервые в истории Латвии преступники использовали фальшивую полицейскую машину
Судя по всему, преступники тщательно готовились к своей операции - скорее всего, они заказали где-то в Интернете маячок, а также наклейки с полицейскими надписями и похожего цвета.
Однако, они не учли одно: надпись "Наша работа - для вашей безопасности" нанесена с использованием немецких фонетических знаков.
Чтобы остановить фальшивую полицейскую машину, правоохранители были вынуждены открыть огонь и прострелить шины - только тогда микроавтобус затормозил.
У автомобиля были поддельные номера настоящей полицейской машины. Этот случай является беспрецедентным в истории латвийской полиции, говорит бывший руководитель Государственной полиции Алдис Лиелюксис.
Ранее сообщалось, что 8 октября Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машину полиции, с дублированным номером транспортного средства.
Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas
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