Видео Спецоперация в Айзкраукльском крае: впервые в истории Латвии преступники использовали фальшивую полицейскую машину

Судя по всему, преступники тщательно готовились к своей операции - скорее всего, они заказали где-то в Интернете маячок, а также наклейки с полицейскими надписями и похожего цвета.

Однако, они не учли одно: надпись "Наша работа - для вашей безопасности" нанесена с использованием немецких фонетических знаков.

Чтобы остановить фальшивую полицейскую машину, правоохранители были вынуждены открыть огонь и прострелить шины - только тогда микроавтобус затормозил.

У автомобиля были поддельные номера настоящей полицейской машины. Этот случай является беспрецедентным в истории латвийской полиции, говорит бывший руководитель Государственной полиции Алдис Лиелюксис.

Ранее сообщалось, что 8 октября Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в ходе напряженной операции, объявив специальный план "Перехват", осуществляя непрерывное преследование от границы Латвии и Беларуси, задержала 46 нелегальных мигрантов и двух перевозчиков, которые для преступных действий использовали автомобиль, своей расцветкой имитирующий машину полиции, с дублированным номером транспортного средства.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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