В ночь с субботы, 12 октября, на воскресенье, 13 октября, мобильный оператор Bite Latvija реализует самый крупный проект модернизации системы обслуживания клиентов почти за 20 лет своего существования, сообщается в пресс-релизе компании. В это время в работе системы обслуживания клиентов могут возникнуть временные перебои, а также будет недоступен портал самообслуживания ManaBite. На качество сети модернизация не повлияет - клиенты смогут без помех совершать звонки, использовать интернет, отправлять SMS и пользоваться прочими услугами.
Bite готовит обновление системы обслуживания клиентов, в ней возможны перебои
Обновление системы пройдет с 20:00 12 октября до 10:00 13 октября.
"Модернизация централизованной системы обслуживания клиентов является одним из крупнейших IT-проектов в нашей истории, в реализацию которого мы инвестировали более 2 миллионов евро. В проекте участвует команда из 180 профессионалов, работающих над ним уже в течение длительного времени. Преимущества новой системы почувствуют как наши клиенты, так как мы сможем предлагать более инновационные решения и услуги, так и специалисты по обслуживанию клиентов, которые смогут работать быстрее", - заявил генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкевич.
Во время внедрения новой системы клиентам оператора не будет доступно управление услугами - доступ к счетам, изменение тарифов и прокат фильмов. Владельцам карт предоплаты нужно убедиться в достаточном кредитном лимите и при необходимости пополнить его заранее, так как во время модернизации сделать это будет невозможно, предупреждает компания. Платежи, совершенные во время модернизации, будут обработаны после завершения работ.
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