Bite готовит обновление системы обслуживания клиентов, в ней возможны перебои

Обновление системы пройдет с 20:00 12 октября до 10:00 13 октября.

"Модернизация централизованной системы обслуживания клиентов является одним из крупнейших IT-проектов в нашей истории, в реализацию которого мы инвестировали более 2 миллионов евро. В проекте участвует команда из 180 профессионалов, работающих над ним уже в течение длительного времени. Преимущества новой системы почувствуют как наши клиенты, так как мы сможем предлагать более инновационные решения и услуги, так и специалисты по обслуживанию клиентов, которые смогут работать быстрее", - заявил генеральный директор Bite Latvija Арунас Мицкевич.

Во время внедрения новой системы клиентам оператора не будет доступно управление услугами - доступ к счетам, изменение тарифов и прокат фильмов. Владельцам карт предоплаты нужно убедиться в достаточном кредитном лимите и при необходимости пополнить его заранее, так как во время модернизации сделать это будет невозможно, предупреждает компания. Платежи, совершенные во время модернизации, будут обработаны после завершения работ.

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