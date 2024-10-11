Пожарные почти четыре часа спасали увязшую в грязи корову

Вскоре после шести часов вечера спасатели отправились в Барбельскую волость Бауского края, где на поле увязла в грязи корова. Спасатели немного откопали грязь вокруг коровы, опоясали ее шлангами, а затем при помощи спасательного автомобиля вытащили животное из грязи.

Спасательные работы велись почти четыре часа.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии потушено девять пожаров и из водоема извлечено тело человека.

За сутки VUGD получила 39 вызовов: девять на тушение пожаров, в том числе один на тушение лесного пожара, 20 - на спасательные работы, а десять вызовов оказались ложными.

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