Илон Маск представил такси-беспилотник - без руля и педалей. Но инвесторы недовольны

Вся презентация в Warner Bros Studios была обставлена в стиле футуризма. В частности, на площадке, похожей на гигантский аквариум, танцевали роботы-гуманоиды Optimus.

Маск пообещал, что такие человекообразные роботы рано или поздно поступят в массовое производство и будут стоить менее 30 тысяч долларов.

Однако, несмотря на все это, пишет Financial Times, инвесторы и эксперты в целом остались недовольны встречей.

По их словам, все, что они увидели, относится к долгосрочной перспективе, а по существу на сегодняшний день не было предложено ничего.

Гаррет Нельсон, аналитик CFRA Research, сказал, что у Tesla, судя по всему, нет ясной концепции на ближайшее будущее, и это не может не разочаровывать.

В частности, от Илона Маска ждали предложений по модификации седана Model 3. Кроме того, говорят инвесторы, неубедительной оказалась презентация Model 2, которая была представлена на том же мероприятии в Лос-Анджелесе и запуск которой запланирован на 2025 год.

В целом, говорят специалисты, набор существующей продукции Tesla устарел.

«Мы считаем, что это событие [презентация беспилотных такси] мало что изменило в непрозрачных среднесрочных перспективах прибыли», — сказал Гаррет Нельсон.

Ускользающие цели и жесткая конкуренция

Илон Маск давно преследует цель стать первым бизнесменом, который наводнит улицы городов такси-беспилотниками, но до сих пор перейти от слов к делу ему не удавалось.