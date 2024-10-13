TikTok порадовал пользователей новой сенсацией - женщина из Латгале, отправившись по грибы, обнаружила на обочине дороги у леса роскошный арбуз, причем на стебле и, судя по всему, тут произрастающий. Казалось бы, невероятно. Однако арбузы в Латвии действительно весьма успешно выращивают, да и погода этим летом была вполне южная. TVNET+ выяснил, возможно ли, чтобы в наших широтах вырос "дикий" арбуз, поговорив с экспертами и автором видео.
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Видео ⟩ В лесах Латгале вырос арбуз? Разбираем сенсацию из TikTok
Дело было в волости Рушонас под Прейли 8 октября. Автор видео Анна, по ее словам, отправилась по грибы, и в одном из излюбленных мест, на поляне, оставшейся после вырубки леса, ее ждала потрясающая находка.
Вот что она рассказала TVNET+: "Смотрю и своим глазам не верю. Думаю, кто-то пошутил, просто под пенек поставив этот арбуз. Он ведь не просто лежал на боку, а был как оловянный солдатик такой стойкий. У меня мурашки по коже. Потрогала ладонью, он немного пыльный, потому что рядом дорога - грунтовка. Чувствую, он такой звонкий, прямо глянцевый, весь такой яркий, красивый.