Полицейского за получение взятки в 100 евро приговорили к 3,5 годам тюрьмы

Как сообщили агентству LETA в Верховном суде, суд признал, что суд апелляционной инстанции не допустил нарушений Уголовного закона или Уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела, которые могли бы стать основанием для отмены решения суда апелляционной инстанции.

В то же время Верховный суд отменил решение Рижского регионального суда о применении к автотранспортному предприятию принудительной меры - взыскания 15 000 евро.

Полицейский, патрулируя на улице, остановил грузовик. Констатировав, что не уплачен сбор за использование автомобильных дорог, он не пошел составлять протокол об административном правонарушении, а косвенно, но явно потребовал взятку.

Водитель транспортного средства после телефонного разговора с начальником - директором транспортно-экспедиционного отдела компании - проинформировал полицейского, что сбор будет уплачен и требование взятки принято. В это время начальник связался с сотрудником - курьером и, объяснив ситуацию, попросил привезти деньги. Полицейский встретился с сотрудников в уговоренном месте, где получил 100 евро.