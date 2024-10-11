После отказа Верховного суда в возбуждении кассационного производства вступило в силу решение суда первой инстанции, приговорившего сотрудника полиции к трем годам и шести месяцам лишения свободы за требование и получение взятки в размере 100 евро и лишившего его на три года права занимать связанные с принятым решением должности в госуправлении.
Полицейского за получение взятки в 100 евро приговорили к 3,5 годам тюрьмы
Как сообщили агентству LETA в Верховном суде, суд признал, что суд апелляционной инстанции не допустил нарушений Уголовного закона или Уголовно-процессуального закона при рассмотрении дела, которые могли бы стать основанием для отмены решения суда апелляционной инстанции.
В то же время Верховный суд отменил решение Рижского регионального суда о применении к автотранспортному предприятию принудительной меры - взыскания 15 000 евро.
Полицейский, патрулируя на улице, остановил грузовик. Констатировав, что не уплачен сбор за использование автомобильных дорог, он не пошел составлять протокол об административном правонарушении, а косвенно, но явно потребовал взятку.
Водитель транспортного средства после телефонного разговора с начальником - директором транспортно-экспедиционного отдела компании - проинформировал полицейского, что сбор будет уплачен и требование взятки принято. В это время начальник связался с сотрудником - курьером и, объяснив ситуацию, попросил привезти деньги. Полицейский встретился с сотрудников в уговоренном месте, где получил 100 евро.
Водитель транспортного средства и его начальник за взяточничество в группе по предварительному сговору приговорены к лишению свободы на два года и шесть месяцев условно с проверочным сроком на три года. Кроме того, они на два года лишены права заниматься коммерческой деятельностью, связанной с грузовыми перевозками.
Курьер за посредничество при даче взятке приговорен к лишению свободы на два года условно с проверочным сроком на два года и шесть месяцев.
По мнению Верховного суда, придя к выводу о том, что обвиняемые сотрудники автотранспортной компании совершили преступления в интересах своего работодателя, суд апелляционной инстанции не учел ряд обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Верховный суд постановил, что применение меры принуждения к юридическому лицу не является обоснованным, если не доказана связь юридического лица с уголовным преступлением или с физическим лицом, совершившим уголовное преступление. Отмененная часть дела была направлена на новое рассмотрение в Рижский окружной суд, чтобы он, оценив все обстоятельства, имеющие значение для решения вопроса, принял соответствующее им решение.
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