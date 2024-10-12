Видео Рижане получают штрафы за парковку автомобилей перед домом

Оба раза полиция под покровом ночи приезжала во двор и дважды оштрафовала 25 автомобилей, что увеличило бюджет муниципалитета примерно на полторы тысячи евро.

"Я получил два штрафа в течение восьми дней. У всех машин есть разрешение на парковку на передней панели, но штрафы все равно выписывают. Я живу здесь 25 лет, здесь всегда стояли машины, а сейчас вдруг штрафы вводят. Почему полиция ездит ночью и наказывает? Я позвонила управляющему домом, ничего конкретного сделать не удалось, он сказал, что подумает", - поделился Марис, который получил два штрафа.

Другие соседи также не понимают, за что их оштрафовали. Разрешение на парковку у каждого водителя размещено на передней панели, что еще больше запутывает ситуацию.