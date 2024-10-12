Марис получил два штрафа, каждый на сумму 30 евро, в течение восьми дней. Водитель прожил в этом доме четверть века и это первые штрафы, которые он получил, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Рижане получают штрафы за парковку автомобилей перед домом
Оба раза полиция под покровом ночи приезжала во двор и дважды оштрафовала 25 автомобилей, что увеличило бюджет муниципалитета примерно на полторы тысячи евро.
"Я получил два штрафа в течение восьми дней. У всех машин есть разрешение на парковку на передней панели, но штрафы все равно выписывают. Я живу здесь 25 лет, здесь всегда стояли машины, а сейчас вдруг штрафы вводят. Почему полиция ездит ночью и наказывает? Я позвонила управляющему домом, ничего конкретного сделать не удалось, он сказал, что подумает", - поделился Марис, который получил два штрафа.
Другие соседи также не понимают, за что их оштрафовали. Разрешение на парковку у каждого водителя размещено на передней панели, что еще больше запутывает ситуацию.
"Полиция реагирует на такие вызовы в случае поступления жалобы от жителя. В данном случае поступила жалоба жильца о том, что несколько транспортных средств во дворе многоквартирного дома не соблюдают правила дорожного движения. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили, что несколько транспортных средств были припаркованы в таком месте, в которое нельзя подъехать, не нарушив правила парковки. Они были расположены в зеленой зоне", - ответил представитель муниципальной полиции Риги.
Хотя, по словам Мариса, трава на парковке не росла уже 25 лет, она до сих пор считается зеленой зоной, где парковать транспортные средства запрещено.
Водители соседнего дома не были наказаны, поскольку звонок от этого адреса не поступил. Если бы соседи не жаловались на машины, оставленные Марисом и другими, штрафы бы не были наложены.
В полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов не имеют права не отреагировать на вызов.
Управляющий домом утверждает, что объявил опрос жильцов после приезда полиции.
"Единственное, что мы можем сделать, это в форме опроса спросить владельцев, хотят ли они благоустройства территории", - сказал представитель кооператива собственников квартир.
Опрос продлится две недели, и от его результатов будут зависеть дальнейшие шаги. Тем временем жильцам приходится искать другие парковочные места.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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