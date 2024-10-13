В начале года российская экономика росла быстрее, чем ожидалось, благодаря военной промышленности, но конец истории успеха уже не за горами. В ближайшие два года экономика вырастет всего на один процент. Если вообще вырастет, пишет Rus.Postimees.
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У российской экономики остался последний хороший год
Аналитики снизили прогноз роста российской экономики в этом году почти на десятую часть - до 3,5%. По оценкам BOFIT, аналитического центра центрального банка Финляндии по вопросам развивающихся стран, рост экономики восточного соседа замедлится к концу года - в основном из-за нехватки рабочей силы и ограниченности производственных мощностей.
"В ближайшие годы темпы экономического роста в России значительно снизятся и составят один процент, что близко к долгосрочному потенциалу роста российской экономики", - говорится в докладе BOFIT, опубликованном в начале октября.