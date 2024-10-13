Все ракеты не сбить. Эксперт предсказал, как будет выглядеть ядерная война в Европе

Считается, что в арсенале России имеется 1700 ядерных боеголовок и более 500 ракет, которые можно запустить за считанные минуты из бункеров, подводных лодок, самолетов и кораблей.

Осознавая угрозу возможной ядерной войны, бункеры, построенные во время холодной войны, были сохранены и поддерживаются в некоторых европейских столицах. Жителей все больше интересуют возможности их использования.

Однако Подвиг подчеркивает, что в случае реальной ядерной атаки у населения не будет достаточно времени, чтобы добраться до них. По его расчетам, ядерная ракета, выпущенная из России, достигнет цели в Центральной Европе всего за десять минут.

США построили сеть спутников, которые могут мгновенно определить курс запущенной ядерной ракеты, но вряд ли смогут защитить Европу. "У США есть различные системы оповещения, но я сомневаюсь, что США сразу передадут информацию от них своим европейским союзникам", - сказал Подвиг.

Несколько интерактивных моделей рассчитали мощность российского ядерного оружия. Например, всего одна ракета "Тополь-М", оснащенная ядерной боеголовкой, в момент взрыва может создать огненный шар диаметром один километр, который сожжет все на своем пути.

Взрывная волна будет продолжаться еще семь километров, вызывая серьезные ожоги среди мирных жителей и вызывая ударные волны, которые разрушат здания. Радиация отравит воду и воздух.

Сегодня единственным надежным сдерживающим фактором является разрушительный потенциал накопленного Западом ядерного оружия и спорная система ответных ядерных ударов по территории противника, когда запущенная противником ядерная ракета все еще находится в воздухе.

Несмотря на растущую напряженность в отношениях между Россией и Западом, Подвиг подчеркивает, что до ядерного апокалипсиса еще далеко.

"Я считаю, что мы увидим еще несколько точек эскалации, прежде чем ядерная война станет реальной возможностью", - прогнозирует исследователь.

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