Германия больше не будет передавать Украине тяжелую военную технику. Об этом в субботу, 12 октября, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ.

Из внутреннего документа министерства, на которое ссылаются журналисты, следует, что передача техники Киеву "завершена". После поставки 18 танков Leopard 2, отмечает издание, у бундесвера их остается около 300 единиц. То же самое касается БТР и самоходных гаубиц, пишет Bild. В Берлине при этом также "не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии" провести контрнаступление.

Зеленский попросил Шольца разрешить бить немецким оружием вглубь России

Как пишет Bild, на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине президент Украины Владимир Зеленский попросил разрешить ВСУ наносить удары вглубь России немецким вооружением, а также ускорить процесс вступления своей страны в НАТО. Эти требования были восприняты "без энтузиазма", а Шольц, хотя и не сказал "нет", не дал Зеленскому положительного ответа.