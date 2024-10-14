По данным миротворцев ООН в Ливане, утром в воскресенье израильские танки силой вошли на их базу и покинули ее лишь после того, как миротворцы выразили протест. Ранее Израиль призвал силы ООН уйти из приграничной зоны.
ООН: израильские танки вошли на базу миротворцев в южном Ливане, разрушив ворота
Израильские танки разрушили ворота базы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на юге страны и вошли на ее территорию, заявила ООН.
В заявлении ВСООНЛ говорится, что инцидент произошел в воскресенье рано утром на позиции миротворцев в Рамии. Примерно в 04:30 по местному времени, когда миротворцы находились в укрытиях, два израильских танка «Меркава» «разрушили главные ворота позиции и силой проникли внутрь» объекта. Затем израильские войска «несколько раз потребовали, чтобы на базе погасили свет».
В заявлении говорится, что танки ушли примерно через 45 минут после того, как миротворцы выразили протест, заявив, что присутствие ЦАХАЛ подвергает их опасности.
В 06:40 по местному времени миротворцы, находящиеся на той же позиции, сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу, от которых шел дым.
«Пятнадцать миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того как дым проник в лагерь. Миротворцы проходят лечение», — говорится в заявлении.
ЦАХАЛ представил иную версию этих событий, заявив, что его танки вошли на территорию базы ВСООНЛ, чтобы эвакуировать своих солдат, ранее получивших тяжелые ранения от взрыва противотанковой ракеты.
«Ради эвакуации раненых два танка проехали задним ходом в таком месте, где двигаться иначе было невозможно ввиду угрозы стрельбы, на несколько метров на позицию ВСООНЛ», — говорится в заявлении израильской армии.
Также ЦАХАЛ сообщил, что в целях содействия эвакуации был сделан один выстрел и что с ВСООНЛ «поддерживалась непрерывная связь». Никакой угрозы военнослужащим ВСООНЛ от деятельности ЦАХАЛ не было, подчеркивается в заявлении.
За несколько часов до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь призвал силы ООН вывести войска из приграничной зоны.
«Пришло время вывести ВСООНЛ из опорных пунктов „Хезболлы“ и из зон боевых действий», — говорится в видеообращении Нетаньяху, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ. Израильские военные утверждают, что боевики «Хезболлы» размещаются рядом с позициями миротворцев и пользуются ими как «живым щитом», группировка отрицает эти обвинения.
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Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, почти две недели назад израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы, чтобы не подвергать себя опасности.
В четверг глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа заявил Совету Безопасности, что «безопасность миротворцев находится под все большей угрозой». Они остаются на своих позициях, но с 23 сентября оперативная деятельность практически прекратилась, и миротворцы находятся на базе. Триста человек были временно переведены на более крупные базы.
Нападения на сторожевые вышки, камеры, средства связи и освещения ограничили возможности миротворцев наблюдать за ситуацией, заявил в четверг представитель ВСООНЛ. Источники в ООН заявили, что опасаются, что израильские атаки сделают невозможным мониторинг нарушений международного права.
Пять миротворцев получили ранения в результате серии ударов, нанесенных по позициям и персоналу миротворцев в последние дни, причем в большинстве случаев миротворцы обвиняют в нападениях израильские силы.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, обычно поддерживающая Израиль, в воскресенье поговорила с Нетаньяху по телефону и осудила израильские атаки.
В составе 10-тысячного контингента ВСООНЛ служит более тысячи итальянцев. Франция и Испания, каждая из которых имеет около 700 человек в составе сил, также осудили действия Израиля.
ВСООНЛ были созданы в 1978 году для мониторинга в южной части Ливана. В этом районе неоднократно вспыхивали конфликты: Израиль вторгся в страну в 1982 году, оккупировал Южный Ливан до 2000 года и провел масштабную пятинедельную войну против «Хезболлы» в 2006 году.