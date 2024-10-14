ООН: израильские танки вошли на базу миротворцев в южном Ливане, разрушив ворота

ЦАХАЛ представил иную версию этих событий, заявив, что его танки вошли на территорию базы ВСООНЛ, чтобы эвакуировать своих солдат, ранее получивших тяжелые ранения от взрыва противотанковой ракеты.

«Ради эвакуации раненых два танка проехали задним ходом в таком месте, где двигаться иначе было невозможно ввиду угрозы стрельбы, на несколько метров на позицию ВСООНЛ», — говорится в заявлении израильской армии.

Также ЦАХАЛ сообщил, что в целях содействия эвакуации был сделан один выстрел и что с ВСООНЛ «поддерживалась непрерывная связь». Никакой угрозы военнослужащим ВСООНЛ от деятельности ЦАХАЛ не было, подчеркивается в заявлении.

За несколько часов до этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь призвал силы ООН вывести войска из приграничной зоны.

«Пришло время вывести ВСООНЛ из опорных пунктов „Хезболлы“ и из зон боевых действий», — говорится в видеообращении Нетаньяху, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ. Израильские военные утверждают, что боевики «Хезболлы» размещаются рядом с позициями миротворцев и пользуются ими как «живым щитом», группировка отрицает эти обвинения.

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Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, почти две недели назад израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы, чтобы не подвергать себя опасности.