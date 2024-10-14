В следующем году в Риге выступит американская группа The Offspring

Группа продолжает радовать поклонников своей необузданной энергией и оригинальным стилем в своем последнем альбоме Supercharged.

В рамках тура к ним присоединятся канадские звезды Simple Plan.

Билеты в продаже с 18 октября в Bilešu Serviss.

The Offspring - одна из самых популярных американских групп, вместе с которой панк-рок взлетел на вершины славы в девяностые годы.

Они продали более 40 миллионов копий альбомов по всему миру, став не только пионерами панк-рока, но и одной из самых продаваемых групп за всю историю рок-музыки.

В этом году The Offspring после более чем десятилетнего перерыва порадовали своих поклонников новым - уже одиннадцатым - студийным альбомом Supercharged.

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