Американская панк-рок-группа The Offspring выступит в Arēnā Rīga 5 октября 2025 года, сообщили порталу Apollo.lv представители Positivus.
В следующем году в Риге выступит американская группа The Offspring
Группа продолжает радовать поклонников своей необузданной энергией и оригинальным стилем в своем последнем альбоме Supercharged.
В рамках тура к ним присоединятся канадские звезды Simple Plan.
Билеты в продаже с 18 октября в Bilešu Serviss.
The Offspring - одна из самых популярных американских групп, вместе с которой панк-рок взлетел на вершины славы в девяностые годы.
Они продали более 40 миллионов копий альбомов по всему миру, став не только пионерами панк-рока, но и одной из самых продаваемых групп за всю историю рок-музыки.
В этом году The Offspring после более чем десятилетнего перерыва порадовали своих поклонников новым - уже одиннадцатым - студийным альбомом Supercharged.
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