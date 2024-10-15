В начале октября в "Арена Рига" состоялся концерт американской рок-группы Thirty Seconds to Mars, во время которого на сцену вышел уличный музыкант из Риги.

TVNET+ пообщался с Александром, который, как обычно, играя рядом с Бастионной горкой, даже не подозревал, что в тот же день выступит с мировыми звёздами на одной сцене.

К Александру подошли Джаред Лето, его гитарист и ассистент. "Они встали и стояли слушали. Пока стояли, их люди вокруг начали фотографировать, а я думаю - что такое, кто это такие? Джаред был в очках солнечных, наверное, чтобы не узнали".

Немного пообщавшись, американцы взяли у Александра номер телефона и ушли. Кстати, Лето оставил музыканту 20 евро чаевых. Через 15 минут Александр получил СМС: "Не хочешь поиграть на концерте?".

"Я думал они банкет какой-то устраивают после концерта и как фоновую музыку приглашают, а они говорят - с Джаредом Лето. Я пришёл домой и подумал - а что я теряю?".