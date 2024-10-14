Суд оставил в силе крупный штраф для поющего полицейского Пузикова

Полный текст решения суда будет опубликован 28 октября. Оно может быть обжаловано в Верховном суде.

Пузикову предъявлено обвинение по статье 329 Уголовного закона, а именно: за разглашение служебной информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, которое было предупреждено о неразглашении информации или несет юридическую ответственность за хранение информации.

Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Бюро внутренней безопасности возбудило уголовное дело в отношении должностного лица территориального структурного подразделения за разглашение частному лицу служебной информации, не являющейся государственной тайной.

Latvijas Avīze сообщала, что подозреваемым по этому делу является участковый инспектор из Огре Пузиков, который сообщил некому рэперу, что тот находится в розыске.

В конце прошлого года Рижский городской суд приговорил Пузикова к штрафу в размере 6200 евро за разглашение секретной информации.

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