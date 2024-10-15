В этот период родились 4396 мальчиков и 4204 девочки.

В августе в Латвии родились 1124 ребенка, что на 12,9% меньше соответствующего месяца 2023 года.

В январе-июле в стране зарегистрировано 17 573 умерших, что на 5,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Таким образом, число умерших за восемь месяцев превысило число родившихся на 8973, тогда как за тот же период прошлого года разница составила 8604 человека.

В январе-июле в Латвии было зарегистрировано 7226 браков, что на 7,4% меньше, чем за тот же период прошлого года.

На 1 августа население Латвии, согласно предварительным данным, составляло 1,859 млн человек.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!