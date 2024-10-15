Переехавший в Латвию Шура Би-2 даст концерт с общением в Риге

Между хитами "Би-2" и песнями сайд-проекта "Нечетный воин" музыкант расскажет, как некоторые знаменитые композиции рождались случайно, идеи приходили в неподходящий момент, а ошибки приводили к открытиям, сообщают организаторы мероприятия.

"Без пафоса, с юмором и долей абсурда: истории и рассуждения о музыке, жизни, искусстве и о том, какой во всем этом смысл".

Музыкальные и вокальные партии Шуры (наст. имя - Александр Уман) поддержат латвийские исполнительницы - на барабанах, басу, контрабасе, гитаре, клавишных и саксофоне. К сторителлингу присоединится известная латвийская радиоведущая Наталья Олесик, которая дружит с "Би-2" уже более 20 лет.

Видео: Шура Би-2 о Риге

Она знает, что "за любой песней всегда скрывается хорошая история", и у нее скопилось немало таких историй - от драмы до комедии, которые еще никто не слышал. Зрителей также ждет живое общение.