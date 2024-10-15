Таллинн переименовал Московский бульвар

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, участок улицы в Таллинне необоснованно носит имя столицы страны-агрессора, чья цель - уничтожение независимости Украины.

"Переименование бульвара является примером того, как мы в общественном городском пространстве выражаем поддержку свободному и демократическому обществу. Кроме того, использование единого названия для всего участка улицы упрощает передвижение и помогает избежать путаницы среди людей, использующих названия улиц", - отметила Липпус.

Общая длина пешеходной дорожки, которая теперь будет называться Сааремааский бульвар, составляет около 1200 метров. Из них примерно 950 метров уже носили это название, а оставшиеся 250 метров назывались Московским бульваром. Поскольку участок дороги воспринимается как единое целое и может быть непрерывно пройден, нет необходимости делить его на несколько именованных объектов.

По оценке Таллиннской комиссии по названиям, в случае коротких и непрерывных транспортных маршрутов целесообразно использовать единое название, особенно если на этом участке не присвоены адреса. Подобные примеры можно найти и в других частях Таллинна: например, улица Кыргепинге, проходящая через несколько районов, и Китсарёэпа теэ в Нымме, которая также пересекает несколько жилых районов.

Таллиннская комиссия по названиям рассмотрела вопрос о переименовании 28 августа 2024 года. Управа района Ласнамяэ согласовала предложения комиссии 17 сентября 2024 года.

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