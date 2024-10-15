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Учебные заведения в Латвии должны будут выдавать ученицам бесплатные средства женской гигиены

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Женские прокладки. Фото иллюстративное.
Женские прокладки. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Теперь общеобразовательные и профессиональные учебные заведения должны выдавать бесплатные упаковки средств женской гигиены средней впитываемости, постановило правительство во вторник.

Если найдется дополнительное финансирование, то, по словам представителей Министерства здравоохранения, будет проведена оценка необходимости внесения в правила новых поправок, требующих, чтобы гигиенические наборы были в свободном доступе для всех посетителей учебных заведений.

По предварительным расчетам, обеспечение всех учебных заведений средствами женской гигиены может обойтись в среднем в 1886 евро в год, подсчитали в Минздраве. В то же время министерство отмечает, что ситуация может отличаться в разных учебных заведениях и самоуправлениях.

Места хранения средств женской гигиены каждое учреждение будет определять самостоятельно. Если средства не будут находиться в туалете, учебное заведение должно будет информировать учащихся о местонахождении и возможностях их получения, сообщает Минздрав.

Пока средства гигиены будет разрешено предоставлять по гибкому сценарию, который предусматривает обязательно наличие минимального количества комплектов, а также позволяет органам образования предоставлять больший ассортимент и доступность средств гигиены, если они финансируют это сами.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в той или иной степени предоставляют бесплатные гигиенические наборы 36% школ в стране, или 199 учебных заведений.

Чтобы оценить объем необходимых ресурсов, власти опросили такие учебные заведения. Выяснилось, что в школе со средним числом учеников в 1000 человек, из которых около половины составляют девочки, в настоящее время в месяц выдается около 10-15 прокладок, или в среднем одна упаковка.

Министерство отмечает, что в будущем важно разработать в учебных заведениях такую систему, чтобы средства женской гигиены можно было получить незаметным и уважительным образом, например, разместив их в свободном доступе, и избегать более распространенных в настоящее время решений, когда эти средства выдает, например, школьная медсестра по запросу.

Согласно исследованию компании Procter & Gamble о доступности гигиенических наборов в Латвии, проведенному в 2019 году, не менее 15% девочек, или каждая шестая, пропускали занятия в школе, потому что не могли купить прокладки из-за финансовых трудностей в семье. В опросе приняли участие 303 молодые женщины в возрасте 18-25 лет.

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