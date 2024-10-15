Теперь общеобразовательные и профессиональные учебные заведения должны выдавать бесплатные упаковки средств женской гигиены средней впитываемости, постановило правительство во вторник.
Учебные заведения в Латвии должны будут выдавать ученицам бесплатные средства женской гигиены
Если найдется дополнительное финансирование, то, по словам представителей Министерства здравоохранения, будет проведена оценка необходимости внесения в правила новых поправок, требующих, чтобы гигиенические наборы были в свободном доступе для всех посетителей учебных заведений.
По предварительным расчетам, обеспечение всех учебных заведений средствами женской гигиены может обойтись в среднем в 1886 евро в год, подсчитали в Минздраве. В то же время министерство отмечает, что ситуация может отличаться в разных учебных заведениях и самоуправлениях.
Места хранения средств женской гигиены каждое учреждение будет определять самостоятельно. Если средства не будут находиться в туалете, учебное заведение должно будет информировать учащихся о местонахождении и возможностях их получения, сообщает Минздрав.
Пока средства гигиены будет разрешено предоставлять по гибкому сценарию, который предусматривает обязательно наличие минимального количества комплектов, а также позволяет органам образования предоставлять больший ассортимент и доступность средств гигиены, если они финансируют это сами.
По данным Минздрава, на сегодняшний день в той или иной степени предоставляют бесплатные гигиенические наборы 36% школ в стране, или 199 учебных заведений.
Чтобы оценить объем необходимых ресурсов, власти опросили такие учебные заведения. Выяснилось, что в школе со средним числом учеников в 1000 человек, из которых около половины составляют девочки, в настоящее время в месяц выдается около 10-15 прокладок, или в среднем одна упаковка.
Министерство отмечает, что в будущем важно разработать в учебных заведениях такую систему, чтобы средства женской гигиены можно было получить незаметным и уважительным образом, например, разместив их в свободном доступе, и избегать более распространенных в настоящее время решений, когда эти средства выдает, например, школьная медсестра по запросу.
Согласно исследованию компании Procter & Gamble о доступности гигиенических наборов в Латвии, проведенному в 2019 году, не менее 15% девочек, или каждая шестая, пропускали занятия в школе, потому что не могли купить прокладки из-за финансовых трудностей в семье. В опросе приняли участие 303 молодые женщины в возрасте 18-25 лет.
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