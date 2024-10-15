Учебные заведения в Латвии должны будут выдавать ученицам бесплатные средства женской гигиены

Если найдется дополнительное финансирование, то, по словам представителей Министерства здравоохранения, будет проведена оценка необходимости внесения в правила новых поправок, требующих, чтобы гигиенические наборы были в свободном доступе для всех посетителей учебных заведений.

По предварительным расчетам, обеспечение всех учебных заведений средствами женской гигиены может обойтись в среднем в 1886 евро в год, подсчитали в Минздраве. В то же время министерство отмечает, что ситуация может отличаться в разных учебных заведениях и самоуправлениях.

Места хранения средств женской гигиены каждое учреждение будет определять самостоятельно. Если средства не будут находиться в туалете, учебное заведение должно будет информировать учащихся о местонахождении и возможностях их получения, сообщает Минздрав.

Пока средства гигиены будет разрешено предоставлять по гибкому сценарию, который предусматривает обязательно наличие минимального количества комплектов, а также позволяет органам образования предоставлять больший ассортимент и доступность средств гигиены, если они финансируют это сами.