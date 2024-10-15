Видео Напряженная погоня в Риге: 16-летний юноша пытался скрыться от полиции

13 октября около 01:00 экипаж полиции, следя за дорожным движением в Риге, заметила на улице Сатеклес автомобиль марки BMW, водитель которого, судя по всему, не был пристегнут ремнем безопасности.

Чтобы подтвердить этот факт, сотрудники полиции, включив специальные звуковые и световые сигналы, потребовали остановить транспортное средство, однако водитель BMW, резко увеличив скорость, продолжил движение по улице Лачплеша в направлении Островного моста.

Во время попытки бегства водитель BMW несколько раз превысил разрешенную скорость движения - вместо допустимых 70 км/ч он ехал со скоростью 164 км/ч. Также водитель несколько раз не заметил запрещающий сигнал светофора.

В ходе преследования водителя автомобиля BMW неоднократно просили остановить транспортное средство, однако он продолжал игнорировать требование полицейских и двигался дальше, поэтому были привлечены дополнительные силы полиции.

На улице Золитудес сотрудники правоохранительных органов смогли остановить водителя,

после чего обнаружили, что это 16-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения.

Молодой человек пояснил, что взял машину у родителей, пока они спали, чтобы отвезти знакомого домой.

Государственная полиция возбудила в общей сложности 11 дел об административных правонарушениях - одно за вождение без водительского удостоверения, одно за неповиновение законным требованиям полиции остановить автомобиль (бегство), два за агрессивное вождение, три за превышение скорости и четыре за проезд на запрещающей сигнал светофора.

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