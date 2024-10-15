В конце прошлой недели сотрудники Государственной полиции во время патрулирования на автомобиле без опознавательных знаков заметили водителя BMW, который не был пристегнут ремнем безопасности. Однако, получив приказ остановить машину, водитель начал убегать, нарушив ряд правил дорожного движения. Как сообщили Apollo.lv в Госполиции, водитель оказался 16-летним подростком без водительских прав.
Видео ⟩ Напряженная погоня в Риге: 16-летний юноша пытался скрыться от полиции
13 октября около 01:00 экипаж полиции, следя за дорожным движением в Риге, заметила на улице Сатеклес автомобиль марки BMW, водитель которого, судя по всему, не был пристегнут ремнем безопасности.
Чтобы подтвердить этот факт, сотрудники полиции, включив специальные звуковые и световые сигналы, потребовали остановить транспортное средство, однако водитель BMW, резко увеличив скорость, продолжил движение по улице Лачплеша в направлении Островного моста.
Во время попытки бегства водитель BMW несколько раз превысил разрешенную скорость движения - вместо допустимых 70 км/ч он ехал со скоростью 164 км/ч. Также водитель несколько раз не заметил запрещающий сигнал светофора.
В ходе преследования водителя автомобиля BMW неоднократно просили остановить транспортное средство, однако он продолжал игнорировать требование полицейских и двигался дальше, поэтому были привлечены дополнительные силы полиции.
На улице Золитудес сотрудники правоохранительных органов смогли остановить водителя,
после чего обнаружили, что это 16-летний подросток, у которого не было водительского удостоверения.
Молодой человек пояснил, что взял машину у родителей, пока они спали, чтобы отвезти знакомого домой.
Государственная полиция возбудила в общей сложности 11 дел об административных правонарушениях - одно за вождение без водительского удостоверения, одно за неповиновение законным требованиям полиции остановить автомобиль (бегство), два за агрессивное вождение, три за превышение скорости и четыре за проезд на запрещающей сигнал светофора.
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