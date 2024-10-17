Журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала "Дождь" в 2010-2015 годах, в большом интервью рассказал Rus.Postimees о том, как ситуация на войне в Украине видится из США, Германии и России, зачем Путин встречается с шаманами, какими мечтами и ожиданиями живут лидеры разных обществ людей и какой президент США был бы выгоднее для стран Балтии в следующие четыре года.

Автор бестселлеров "Вся кремлевская рать" (2015), "Империя должна умереть" (2017), "Война и наказание: как Россия уничтожала Украину" (2023) и других, живущий и работающий в США российский журналист Михаил Зыгарь рассказал о своих ощущениях от грядущего завтра, где он скорее оптимист, нежели фаталист. Rus.Postimees обсудил с писателем, который сохраняет свои источники информации в России, почему цинизм и зло не бывают вечными.

- Михаил, несмотря на то, что вы сейчас не работаете главным редактором новостного СМИ, вы все же продолжаете держать руку на пульсе новостей. Анализируете их с героями ваших интервью. У вас какие ощущения сейчас от того, куда движется Европа на фоне войны в Украине? Куда движется эта война?