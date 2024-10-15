Утром во вторник, 15 октября, в торговом центре Akropole Alfa посетители и сотрудники были эвакуированы из-за загоревшегося на парковке автомобиля, сообщают представители центра.
В торговом центре загорелся автомобиль: посетители и работники были эвакуированы
На место прибыли оперативные службы, горящую машину потушили.
Как сообщили в Akropole Alfa, пострадавших в результате происшествия нет, а после проверки работа торгового центра была восстановлена.
Уже сообщалось, что оборот управляющего и владельца торгового центра Akropole Alfa SIA Delta Property в прошлом году составил 23,271 млн евро, что на 18,1% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла в 2,5 раза - до 23,654 млн евро.
Компания зарегистрирована в 1998 году, ее уставный капитал составляет 6 260 635 евро, сообщает Firmas.lv. Владельцем Delta Property является литовская Akropolis Group, которая управляет застройщиками, а также лизинговыми и управляющими компаниями торговых центров в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии.
Akropolis Group является частью литовского холдинга Vilniaus prekyba, в который также входит сеть розничных компаний Maxima Grupe.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!