В торговом центре загорелся автомобиль: посетители и работники были эвакуированы

На место прибыли оперативные службы, горящую машину потушили.

Как сообщили в Akropole Alfa, пострадавших в результате происшествия нет, а после проверки работа торгового центра была восстановлена.

Уже сообщалось, что оборот управляющего и владельца торгового центра Akropole Alfa SIA Delta Property в прошлом году составил 23,271 млн евро, что на 18,1% больше, чем в 2022 году, а прибыль компании выросла в 2,5 раза - до 23,654 млн евро.

Компания зарегистрирована в 1998 году, ее уставный капитал составляет 6 260 635 евро, сообщает Firmas.lv. Владельцем Delta Property является литовская Akropolis Group, которая управляет застройщиками, а также лизинговыми и управляющими компаниями торговых центров в Литве, Латвии, Эстонии и Болгарии.

Akropolis Group является частью литовского холдинга Vilniaus prekyba, в который также входит сеть розничных компаний Maxima Grupe.

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