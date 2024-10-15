Немецкая альтернативная группа Guano Apes, которая перенесла свой концертный тур 2024 года Free The Monkey Tour из-за болезни одного из участников, выступит в "Арена Рига" 7 ноября 2025 года.
Стала известна новая дата концерта Guano Apes в Риге
Все ранее купленные билеты на концерт, который должен был состояться 30 ноября этого года, будут действительны на новую дату. Новые билеты на 7 ноября 2025 года распространяться не будут.
Всем владельцам билетов было отправлено электронное письмо с необходимой информацией, в том числе о том, как запросить возврат денег, если посетить концерт в новую дату не удастся. Заявки на возврат средств будут приниматься в течение 30 дней с момента объявления новой даты, до 12 ноября 2024 года.
Немецкую альтернативную группу Guano Apes вправе называть долгожителями рок-сцены. Коллектив был основан в 1994 году в Гёттингене.
К 30-летию своей творческой карьеры Guano Apes подошли с внушительной и качественной дискографией, набором убойных хитов, узнаваемым саундом и неизменной фронтвумен - Сандрой Насич.
Guano Apes прославились такими хитами, как Open Your Eyes, Lords Of The Boards, You Can’t Stop Me, а также кавер Big In Japan.
Коллектив несколько раз был на грани распада, но возвращался к активной концертной деятельности, подкрепляя это каждый раз свежим альбомом.
Некоторое время Guano Apes не выпускали релизов, но после пандемии вернулись к выступлениям с новой силой. О чем говорят их последние лайв-шоу - это невероятное музыкальное потрясение и поистине дикая энергия, которая достигает каждого в аудитории. От первых тактов во вступительной песни You Can't Stop Me до хорошо знакомых классических Open Your Eyes и финального раската Lords of the Boards на бис.
Видео: Guano Apes, клип на песню This Time
Guano Apes подчеркивают, что они находятся в оппозиции по отношению к цифровому миру. Они продолжают продвигать свой узнаваемый саунд, создаваемый вручную, без помощи искусственного интеллекта.
"Мы ближе к обезьянам, чем к искусственному интеллекту. И есть первобытная сила, присущая людям, обезьянам старого мира: стремление к свободе. Мы поддерживаем это тонально вместе с нашей аудиторией уже около трех десятилетий", - говорят музыканты.
В 2011 году они уже выступали в Лиепае в рамках фестиваля Summer Sound, а в 2016 году отыграли на фестивале Kubana в Риге. На этот раз группа вернется с большим сольным концертом, на котором обязательно прозвучат их самые известные композиции.
Начало мероприятия, запланированного на 7 ноября 2025 года, - в 20:00, вход - с 19:00.
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