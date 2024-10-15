Стала известна новая дата концерта Guano Apes в Риге

Некоторое время Guano Apes не выпускали релизов, но после пандемии вернулись к выступлениям с новой силой. О чем говорят их последние лайв-шоу - это невероятное музыкальное потрясение и поистине дикая энергия, которая достигает каждого в аудитории. От первых тактов во вступительной песни You Can't Stop Me до хорошо знакомых классических Open Your Eyes и финального раската Lords of the Boards на бис.

Видео: Guano Apes, клип на песню This Time

Guano Apes подчеркивают, что они находятся в оппозиции по отношению к цифровому миру. Они продолжают продвигать свой узнаваемый саунд, создаваемый вручную, без помощи искусственного интеллекта.

"Мы ближе к обезьянам, чем к искусственному интеллекту. И есть первобытная сила, присущая людям, обезьянам старого мира: стремление к свободе. Мы поддерживаем это тонально вместе с нашей аудиторией уже около трех десятилетий", - говорят музыканты.

Guano Apes выступают на фестивале Rock am Ring в Нюрбурге, Германия, 7 июня 2024 года Фото: Thomas Frey/DPA/Scanpix

В 2011 году они уже выступали в Лиепае в рамках фестиваля Summer Sound, а в 2016 году отыграли на фестивале Kubana в Риге. На этот раз группа вернется с большим сольным концертом, на котором обязательно прозвучат их самые известные композиции.

Начало мероприятия, запланированного на 7 ноября 2025 года, - в 20:00, вход - с 19:00.

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