Летом 2024 года Ральф Шумахер, бывший пилот F1 и брат легендарного Михаэля Шумахера, публично объявил, что состоит в отношениях с мужчиной. Вслед за этим в сети появилась информация об отношениях Ральфа с его бывшей женой Корой. Теперь их сын Давид рассказал об истинном состоянии здоровья своей матери и рассказал, какими на самом деле были отношения родителей, сообщает Dailymail.
Сын Ральфа Шумахера утверждает, что у его матери проблемы с психикой
Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и его бывшей жены, публично высказал свое мнение об отношениях родителей и встал на сторону отца. Он рассказал, что у его матери проблемы с психикой.
"Обычно я не говорю о семейных вопросах публично, потому что таким темам нет места в Интернете", - так началось заявление, которое было опубликовано в теперь удаленной истории в Instagram.
Давид считает, что его мать хочет видеть эту ситуацию только со своей стороны, подчеркивая, что большинство людей не знают, как все было на самом деле. Все, чего хочет Давид, - это жить мирной жизнью без обвинений в его адрес и его отца.
Сын Шумахера хорошо помнит времена, когда его родители ссорились, а Кора во всех ситуациях всегда винила только Ральфа. Давид рассказал, что мать даже угрожала ему - если бы сын выбрал жить с отцом, то она не подписала бы необходимые документы, которые позволили бы ему продолжить осуществление своей мечты стать автогонщиком.
"Она эмоционально не была готова заботиться обо мне, и я не хотел расти в среде, где единственное, что я слышал весь день, это то, насколько плохим был мой отец. Я просто больше не хотел быть рядом с ней", - рассказал сын Ральфа.
Давид поделился, как мать пыталась забрать его у отца против его воли. Ситуация стала настолько неконтролируемой, что пришлось даже вызывать полицию. Давид утверждает, что мать вела себя агрессивно и даже жестоко по отношению к бывшему мужу.
Давид выражает благодарность отцу, который все эти годы пытался сохранить отношения и всегда заботился о нем. Он вспоминает, что отношения матери и отца закончились девять лет назад.
Уже сообщалось, что летом прошлого года бывший пилот F-1 Ральф Шумахер опубликовал в своем Instagram фото с партнером и признание: "Самое прекрасное в жизни - когда у тебя есть партнер, с которым можно разделить все".
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