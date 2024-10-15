Сын Ральфа Шумахера утверждает, что у его матери проблемы с психикой

Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и его бывшей жены, публично высказал свое мнение об отношениях родителей и встал на сторону отца. Он рассказал, что у его матери проблемы с психикой.

"Обычно я не говорю о семейных вопросах публично, потому что таким темам нет места в Интернете", - так началось заявление, которое было опубликовано в теперь удаленной истории в Instagram.

Давид считает, что его мать хочет видеть эту ситуацию только со своей стороны, подчеркивая, что большинство людей не знают, как все было на самом деле. Все, чего хочет Давид, - это жить мирной жизнью без обвинений в его адрес и его отца.

Сын Шумахера хорошо помнит времена, когда его родители ссорились, а Кора во всех ситуациях всегда винила только Ральфа. Давид рассказал, что мать даже угрожала ему - если бы сын выбрал жить с отцом, то она не подписала бы необходимые документы, которые позволили бы ему продолжить осуществление своей мечты стать автогонщиком.