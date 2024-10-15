Полиция на западе Испании разоблачила тяжело вооруженную группировку, напоминающую секту, которая подозревается в организованной преступности, мошенничестве, вымогательстве и нанесении телесных повреждений, заявили во вторник, 15 октября, власти Испании.
В Испании полиция разгромила хорошо вооруженную секту
Трое человек задержаны, в отношении еще восьми начато расследование.
Вооружение группировки, в том числе оружие военного образца, стоит не менее 73 000 евро, сообщила полиция, отметив, что было выявлено более сотни жертв, у которых обманом забрали не менее 1 млн евро.
Лидер группы убедил их продать свои активы и пожертвовать группе деньги, большая часть которых была использована для покупки оружия.
Власти заявили, что жертв мошенничества гораздо больше, но многие из страха не сообщили в полицию.
Полиция конфисковала более 80 единиц оружия, глушителей для винтовок и боеприпасов, а также деньги, мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Были заблокированы несколько банковских счетов.
Испанские СМИ сообщают, что лидер группы называл себя мессией и утверждал, что каждый день разговаривает с Иисусом. Он писал книги и читал лекции.
СМИ сообщают, что в январе, когда началось расследование, у лидера случился сердечный приступ, и он скончался. Руководить группой продолжала его вдова, которая является одной из задержанных.
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