В Испании полиция разгромила хорошо вооруженную секту

Трое человек задержаны, в отношении еще восьми начато расследование.

Вооружение группировки, в том числе оружие военного образца, стоит не менее 73 000 евро, сообщила полиция, отметив, что было выявлено более сотни жертв, у которых обманом забрали не менее 1 млн евро.

Лидер группы убедил их продать свои активы и пожертвовать группе деньги, большая часть которых была использована для покупки оружия.

Власти заявили, что жертв мошенничества гораздо больше, но многие из страха не сообщили в полицию.

Полиция конфисковала более 80 единиц оружия, глушителей для винтовок и боеприпасов, а также деньги, мобильные телефоны, планшеты и компьютеры. Были заблокированы несколько банковских счетов.

Испанские СМИ сообщают, что лидер группы называл себя мессией и утверждал, что каждый день разговаривает с Иисусом. Он писал книги и читал лекции.

СМИ сообщают, что в январе, когда началось расследование, у лидера случился сердечный приступ, и он скончался. Руководить группой продолжала его вдова, которая является одной из задержанных.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!