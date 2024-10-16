"Суд не прислушался к моей защите". "Поющий полицейский" Пузиков впервые прокомментировал обвинения

(...) Со стороны действительно ничего не произошло, но, к сожалению, суд не прислушался к моей защите".

Если приговор останется без изменений, Пузиков рискует потерять работу, также сообщил он.

Пузиков также поделился, что в Латвии существенная нехватка полицейских, пожарных и пограничников, которые бы укрепили внутреннюю безопасность страны и отметил, что из полиции увольняется больше людей, чем приходит, поскольку для улучшения условий работы полицейских ничего не делается.

В заключение он добавил, что продолжает выполнять служебные обязанности. Пузиков неоднократно подчеркивал, что гордится своей работой, а также хвалил коллег.

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Как сообщалось, Курземский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который оштрафовал Пузикова на 6200 евро. Полный текст решения суда будет опубликован 28 октября. Оно может быть обжаловано в Верховном суде.

​В ходе досудебного расследования было установлено, что Пузиков с помощью информационных систем получил информацию о разыскиваемом знакомом и раскрыл полученные сведения указанному лицу. В результате этого было затруднительно получить доказательства для достижения целей уголовного производства.

К Пузикову были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе временный запрет на исполнение обязанностей определенной должности.

Latvijas Avīze сообщала, что подозреваемым по этому делу является участковый инспектор из Огре Пузиков, который сообщил некому рэперу, что тот находится в розыске. По данным издания, музыкант, "по известным только ему причинам", заподозрил, что его может разыскивать полиция, поэтому обратился за помощью к Пузикову, который предоставил ему возможность подготовиться к процессуальным действиям, чтобы он сам в сопровождении адвоката явился к следователю на допрос.

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