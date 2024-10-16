Курземский районный суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, которым "поющий полицейский" Николай Пузиков был приговорен к штрафу в 6200 евро за передачу секретной информации коллеге по шоу-бизнесу, сообщает суд. После продолжительного молчания Пузиков высказался о произошедшем и приговоре суда.
"Суд не прислушался к моей защите". "Поющий полицейский" Пузиков впервые прокомментировал обвинения
Пузиков подробно изложил свои мысли в Facebook.
Пузикову предъявлено обвинение по статье 329 Уголовного закона, а именно: за разглашение служебной информации, не являющейся конфиденциальной, секретной или совершенно секретной, если это было совершено должностным лицом, которое было предупреждено о неразглашении информации или несет юридическую ответственность за хранение информации. Пузиков напоминает, что речь пока идет о следующем деле: "22 ноября 2021 года я сообщил и раскрыл тот факт, что Денис Степанов разыскивается полицией.
В связи с этими событиями я задумался о нашей судебной системе и о том, почему, живя в Латвии, я не могу поверить, что суд будет справедливым и объективным.
Начну с того, что я 16 лет работаю в Государственной полиции и это моя основная деятельность", - пишет Пузиков.
Он напомнил, почему выбрал такой образ жизни, подчеркнув, что его целью была и есть защита своей семьи и интересов народа Латвии.
Он также напоминает, что служил своей стране, жителям и старался положительно повлиять на имидж полиции своей работой: "На мой взгляд, главный вклад заключался в том, что я могу работать, служить обществу, людям и творить добро, а при помощи музыки я доказал, что в полиции работают талантливые, дружелюбные, позитивные люди (...).
"Но необходимо учитывать, что мое право как публичного человека на справедливый суд существенно ограничено, поскольку до начала суда мое дело уже было на интернет-порталах и в публичном пространстве, где против меня был начат суд Линча, и еще до начала суда я был публично осужден, что широко описывалось крупными интернет-порталами".
Он также пояснил, почему до сих пор воздерживался от публичных комментариев: "Я со своей стороны сделал все возможное, чтобы не повлиять на суд: не дал ни одного интервью и отказался давать публичные комментарии. (...) Каждый имеет право на рассмотрение дела в справедливом, объективном и независимом суде".
Пузиков также сообщил, что не признал себя виновным и что ему было отказано в возможности добиться смягчающих обстоятельств. Он был приговорен к штрафу в 6200 евро.
"Я неоднократно подчеркивал, что не причинил никаких негативных последствий, что моим мотивом и истинной целью было облегчить работу следственных органов, сэкономить ресурсы Госполиции и помочь найти разыскиваемого, который, кстати, известный в обществе человек и никогда не скрывался от полиции", - написал полицейский.
"В итоге Д. Степанов добровольно явился [в полицию] (...). Хоть я и указал, что это было непрофессиональное поведение, что не исключает факта наличия дисциплинарного нарушения в данном случае, оно в основном касается только вопроса работы.
Совершенное мной правонарушение несоразмерно наказанию, которое я получил.
(...) Со стороны действительно ничего не произошло, но, к сожалению, суд не прислушался к моей защите".
Если приговор останется без изменений, Пузиков рискует потерять работу, также сообщил он.
Пузиков также поделился, что в Латвии существенная нехватка полицейских, пожарных и пограничников, которые бы укрепили внутреннюю безопасность страны и отметил, что из полиции увольняется больше людей, чем приходит, поскольку для улучшения условий работы полицейских ничего не делается.
В заключение он добавил, что продолжает выполнять служебные обязанности. Пузиков неоднократно подчеркивал, что гордится своей работой, а также хвалил коллег.
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Как сообщалось, Курземский окружной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который оштрафовал Пузикова на 6200 евро. Полный текст решения суда будет опубликован 28 октября. Оно может быть обжаловано в Верховном суде.
В ходе досудебного расследования было установлено, что Пузиков с помощью информационных систем получил информацию о разыскиваемом знакомом и раскрыл полученные сведения указанному лицу. В результате этого было затруднительно получить доказательства для достижения целей уголовного производства.
К Пузикову были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе временный запрет на исполнение обязанностей определенной должности.
Latvijas Avīze сообщала, что подозреваемым по этому делу является участковый инспектор из Огре Пузиков, который сообщил некому рэперу, что тот находится в розыске. По данным издания, музыкант, "по известным только ему причинам", заподозрил, что его может разыскивать полиция, поэтому обратился за помощью к Пузикову, который предоставил ему возможность подготовиться к процессуальным действиям, чтобы он сам в сопровождении адвоката явился к следователю на допрос.
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