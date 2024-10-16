Рижская дума не будет сегодня решать вопрос о демонтаже памятника погибшим российским воинам на Луцавсале

Как пояснили депутатам, выяснилось, что рядом с памятником есть солдатские могилы, которые необходимо исследовать.

Как сообщалось, сегодня Рижская дума примет решение о демонтаже и переносе памятника российскому полководцу Михаилу Андреасу Барклаю де Толли и ряда других памятников.

Дума примет решение о демонтаже памятника писателю Андрею Упитису у Дома конгрессов и о переносе памятника писателю Судрабу Эджусу из парка Кронвальда и с кладбища Райниса.

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