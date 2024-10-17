За четыре с половиной года жизни в Латвии журналистка Илга Плата полюбила местные музеи и культуру. Дело дошло даже до того, что она организует экскурсии на русском языке, причем в неожиданных местах - в Музее оккупации и "Угловом доме", например. Как это началось и почему пользуется успехом, Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
Репатриантка Илга Плата: Музей оккупации проводит экскурсии по-русски, надо только попросить
Поводом для такой деятельности Илги Платы стал отъезд ее сына.
"Началось все в конце прошлого лета. Мой ребенок уезжал в Эстонию учиться, и я решила, что надо его немножечко "окультурить" напоследок. Когда мы собирались уезжать в Латвию, я его возила в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, в Эрмитаж и Русский музей. Потому что неизвестно, когда мы вернемся и вернемся ли. И когда он уезжал в Эстонию, я решила сводить его в Музей оккупации. Мне захотелось экскурсию, но экскурсию для двоих... Я не знала, можно ли. И просто собрала друзей - кто хочет сходить в Музей оккупации?
Позвонила туда и узнала, можно ли провести экскурсию на русском языке. Оказывается, можно", - рассказывает о начале этой деятельности сама журналистка.
Далее ее взаимоотношения с работниками музея только укреплялись.
"Есть прекрасный экскурсовод Николай Путилин, с которым мы не могу сказать что дружим, но я очень хорошо к нему отношусь. Он нам очень часто делает эти экскурсии. Еще несколько людей, которые тоже это делают. То есть никакого запрета на экскурсии на русском языке нет. Вообще Музей оккупации, он же частный. Никаких государственных ограничений нет", - объясняет Плата.
И на такое развлечение оказался достаточно большой спрос.
"Когда я организовала первую экскурсию, мне люди сказали, что не знали, что есть такая опция. 90% моих друзей - это такие же экспаты, "понаехавшие". Естественно, они ходили в Музей оккупации. Ну, не все, но многие. И они не знали, что можно заказать экскурсию на русском языке, потому что эта возможность не афишируется на сайте, например", - рассказывает журналистка.
По ее словам, многие хотят посетить музеи Латвии с экскурсоводом, говорящим по-русски.
"Мы сходили, всем очень понравилось, все сказали "Вау!". И я в тот же день сделала Telegram-канал "Ejam по музеям", и туда набились мои друзья. И мы стали ходить в Музей оккупации.
Это был просто ажиотаж. Когда я анонсировала, люди записывались минут за пять. И мы ходили, по-моему, два дня подряд по две группы было в день.
То есть очень интенсивно. Потом я решила это дело расширить. Мы ходили в Zuzeum, мы ходили в музей КГБ - "Угловой дом". И, опять же, нигде не анонсируется, что это можно сделать на русском языке", - пояснила Плата.
Полностью интервью с Илгой Платой вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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