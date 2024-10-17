Репатриантка Илга Плата: Музей оккупации проводит экскурсии по-русски, надо только попросить

"Началось все в конце прошлого лета. Мой ребенок уезжал в Эстонию учиться, и я решила, что надо его немножечко "окультурить" напоследок. Когда мы собирались уезжать в Латвию, я его возила в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, в Эрмитаж и Русский музей. Потому что неизвестно, когда мы вернемся и вернемся ли. И когда он уезжал в Эстонию, я решила сводить его в Музей оккупации. Мне захотелось экскурсию, но экскурсию для двоих... Я не знала, можно ли. И просто собрала друзей - кто хочет сходить в Музей оккупации?