Sigma и gigačads: Модные заимствования латышской молодежи

Заимствование - слово, которое полностью переносится из другого языка, например, латышское čilot от английского chill, или random.

Кальки, напротив, представляют собой дословные переводы иностранных выражений, когда смысл заимствованного слова сохраняется, но его форма переводится. Пример кальки в латышском языке - фраза dienas beigās, калька с английского at the end of the day, означающая "в конце концов".