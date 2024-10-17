15 октября Латвия в четвертый раз отметила День государственного языка. В честь этого праздника Центр государственного языка (VVC) опубликовал на своем сайте "Современный городской словарь". Оказалось, что английские слова прочно вошли в обиход молодежи, практически вытеснив другие заимствования, включая русизмы, когда-то доминировавшие в повседневной речи.
Sigma и gigačads: Модные заимствования латышской молодежи
Словарь отражает текущие тенденции языковых изменений: слова čilot (от англ. chill - расслабляться), random (случайный), freaky (странный), drip (стильный) стали привычными в обиходе молодых людей.
Как отмечает VVC, в ТОП-10 заимствований попали исключительно английские слова, тогда как русские заимствования, хотя и присутствуют, остались далеко позади.
- čilot (от англ. chill) - "расслабляться" (также "отдыхать", "валяться", "лениться").
- čekot (от англ. check) - "смотреть" (также "проверять", "посмотреть", "взглянуть").
- cringe - "неловкий" (также "постыдный", "отталкивающий", "странный").
- japot (от англ. yap) - "болтать" (также "трепаться", "сплетничать", "разговаривать ни о чём").
- posts (от англ. post) - "пост в социальной сети".
- pookie - "малыш", "милый" (также "солнышко", "дорогой", "душечка").
- for real - "действительно" (также "серьёзно", "правда", "по-настоящему").
- viss safe - "всё в порядке" (также "всё хорошо", "не волнуйся").
- rizz - "шарм" (также "обаяние", "привлекательность").
- random - "случайный" (также "неожиданный", "спонтанный").
Однако VVC не просто наблюдает за этим процессом, но и предлагает латышские аналоги для многих англицизмов. Например, вместо drip предлагается использовать stilīgi, а freaky - заменить на dīvains. Любопытно отметить, что обе "альтернативы" тоже являются заимствованиями, просто более старыми - из польского и русского языка соответственно.
Согласно исследованию Центра государственного языка, более 60% молодых латышей проводят значительную часть времени в сфере развлечений, социальных сетей и технологий, где доминирует английский. Это объясняет, почему англицизмы, такие как sley (идеально), drip (стильный), gangy (гангстерский), занимают центральное место в их словаре. Русские заимствования, напротив, утратили значение, хотя еще недавно были основными. В словаре встречаются такие слова, как karoč (короче), pačekot (проверить), но большинство из них принадлежат еще прошлым поколениям заимствований.
Заимствование - слово, которое полностью переносится из другого языка, например, латышское čilot от английского chill, или random.
Кальки, напротив, представляют собой дословные переводы иностранных выражений, когда смысл заимствованного слова сохраняется, но его форма переводится. Пример кальки в латышском языке - фраза dienas beigās, калька с английского at the end of the day, означающая "в конце концов".
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