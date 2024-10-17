Sigma и gigačads: Модные заимствования латышской молодежи

Согласно исследованию Центра государственного языка, более 60% молодых латышей проводят значительную часть времени в сфере развлечений, социальных сетей и технологий, где доминирует английский. Это объясняет, почему англицизмы, такие как sley (идеально), drip (стильный), gangy (гангстерский), занимают центральное место в их словаре. Русские заимствования, напротив, утратили значение, хотя еще недавно были основными. В словаре встречаются такие слова, как karoč (короче), pačekot (проверить), но большинство из них принадлежат еще прошлым поколениям заимствований.