В этом году на латвийско-белорусской границе выявлено 116 случаев повреждения заграждения лицами, пытавшимися незаконно пересечь границу, сообщили агентству LETA Государственной пограничной охране.
В этом году нарушители 116 раз повреждали заграждение на границе с Беларусью
Еще в 63 случаях повреждения были вызваны природными причинами.
Строительство заграждения на латвийско-белорусской границе было завершено в июле этого года.
В этом году пограничникам удалось предотвратить незаконное пересечение границы 4856 лицами, а 21 человек был пропущен в Латвию по гуманным причинам.
Правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 31 декабря этого года.
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