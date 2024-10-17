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В этом году нарушители 116 раз повреждали заграждение на границе с Беларусью

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Фото: Shutterstock

В этом году на латвийско-белорусской границе выявлено 116 случаев повреждения заграждения лицами, пытавшимися незаконно пересечь границу, сообщили агентству LETA Государственной пограничной охране.

Еще в 63 случаях повреждения были вызваны природными причинами.

Строительство заграждения на латвийско-белорусской границе было завершено в июле этого года.

В этом году пограничникам удалось предотвратить незаконное пересечение границы 4856 лицами, а 21 человек был пропущен в Латвию по гуманным причинам.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 31 декабря этого года.

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