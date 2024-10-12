На улицах Риги уже давно не видно микроавтобусов, которые быстро и удобно обеспечивали перевозки пассажиров по столице и ее ближайшим окрестностям. К порталу TVNET обратился читатель, который интересовался - куда пропало маршрутное сообщение в Риге?

Маршрутное движение в Риге было открыто в августе 1975 года. Тогда его обеспечивали 24 микроавтобуса РАФ-977, курсировавшие по трем маршрутам. В 1976 году число маршрутов значительно возросло - до 10, а количество транспортных средств увеличилось на семь, достигнув 31.

В 1986 году число автомобилей достигло 102 единиц, а количество маршрутов увеличилось до 12, пассажиры ездили на микроавтобусах модели РАФ-2203.