Аналитики объясняют, почему вынашиваемый Путиным план разгрома Украины не сработает

Путин и военное руководство российской армии приказали организовать наступательные действия на востоке и северо-востоке Украины. Это должно было истощить украинцев и не позволить им накопить необходимые ресурсы для контрнаступательных операций.

"Путин и российское военное командование, вероятно, рассматривают сохранение инициативы на всем театре военных действий в качестве стратегического приоритета. Они продемонстрировали свою толерантность к длительным наступательным операциям, приводящим к постепенному, ползучему продвижению, далекому от запланированных оперативных целей", - отмечают эксперты ISW.

Теперь противник пытается выгнать украинцев из Курской области и одновременно продолжать наступление на востоке Украины, продвигаясь таким образом к долгосрочным целям.

Эксперты убеждены, что начатое российской армией летом 2024 года усиленное наступление на Покровском направлении достигнет кульминации в течение ближайших месяцев.

Несмотря на ограниченные боевые способности сил РФ, Кремль продолжает проводить стратегические операции и пытаться удержать инициативу, чтобы добиться истощения сил обороны Украины.

"Теория победы Путина основывается на том, что войска РФ будут проводить последовательные наступательные операции до бесконечности. Однако эти изнурительные штурмы, вероятно, настолько ухудшат состояние российской живой силы и техники, что российские войска будут вынуждены снизить темпы наступления по крайней мере на отдельных участках фронта. Это позволит ВСУ посоревноваться и, вероятно, перехватить инициативу на поле боя на этих территориях", - указывают в ISW.

По мнению экспертов, средне- и долгосрочные ограничения военного потенциала и военно-промышленного комплекса России подорвут способность агрессора поддерживать последовательные наступления, направленные на затягивание войны и истощение Украины.

Аналитики обращают внимание на постоянное тотальное увеличение финансовых стимулов, которыми российские власти поддерживают вербовку солдат. Это означает, что резервы добровольцев в России исчерпываются.

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