В четверг, 17 октября, в 11:26 по Гринвичу произошло очередное суперлуние — так называют полнолуние, которое совпадает с прохождением Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты. В это время наш спутник кажется больше и ярче, чем обычно, хотя невооруженным глазом разницу заметить сложно.
Опять суперлуние - уже третье подряд в этом году
Этот год оказался богатым на суперлуния — в 2024 году их четыре подряд: в августе, сентябре, октябре и ноябре.
Луна вращается вокруг Земли не по идеальному кругу. В среднем она находится на расстоянии 382900 км от Земли, но ее апогей и перигей — самое близкое и самое далекое расстояние от Земли — меняются каждый лунный месяц.
Для возникновения суперлуния необходимы два ключевых компонента. Луна должна находиться на самом близком расстоянии от Земли — в перигее своей 27-дневной орбиты. Кроме того, Луна должна находиться в полной фазе, которая случается каждые 29,5 дней, когда Солнце полностью освещает Луну. Суперлуния случаются всего несколько раз в год, и то не всегда, потому что орбита Луны меняет ориентацию по отношению к Земле, вращающейся вокруг Солнца.
Луна будет казаться на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно, но невооруженным глазом обычно заметить разницу очень сложно.
Однако, если суперлуна находится низко над горизонтом, она может казаться очень большой. Это не имеет никакого отношения к астрономии, а связано с тем, как работает человеческий мозг. Этот эффект называется «лунной иллюзией» и может возникать как минимум по нескольким причинам. Ученые предполагают, что мозг сравнивает луну с близлежащими зданиями или объектами, а может быть, наш мозг устроен так, что воспринимает объекты на горизонте как более крупные, чем объекты в небе.
Суперлуние — это полнолуние, совпадающее (или очень близкое к этому) с лунным перигеем — когда Луна оказывается в ближайшей к Земле точке своей орбиты.
Поэтому в одном году может быть несколько суперлуний. Чаще всего их бывает по три за год: перигейное полнолуние и суперлуние за месяц до и месяц после него. Иногда суперлуний может быть четыре. В редких случаях в некоторые годы может быть всего два или целых пять суперлуний.
В конце 2016 года было три суперлуния подряд — в октябре, ноябре и декабре. Но именно 14 ноября привлекло наибольшее внимание, поскольку это было самое близкое суперлуние за последнее время. Перигей Луны находился в 356508 км от Земли, что делает его самым близким к Земле полнолунием за последние 69 лет — в частности, с момента суперлуния 26 января 1948 года.
Еще более близкое полнолуние произошло в январе 1912 года; оно было примерно на 100 километров ближе к Земле, чем в ноябре 2016 года. Но наблюдатели за небом в ноябре 2034 года получат особое удовольствие, поскольку эта луна будет еще ближе, чем луны 1912 и 2016 годов.
Интересно, что сам термин «суперлуние» придумали не астрономы, а астрологи. Как сообщает сайт Astronomy.com, впервые этот термин был упомянут в статье Ричарда Нолле для журнала Dell Horoscope в 1979 году. Нолле определил суперлуние как «новолуние или полнолуние, которое происходит, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке своей орбиты или вблизи нее (в пределах 90%)». Почему именно 90% — астролог не объяснил.