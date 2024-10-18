В четверг, 17 октября, на небе было видно самое яркое полнолуние года, или суперлуние. За этим зрелищем наблюдали и латвийцы, вооруженные фототехникой.
ФОТО ⟩ Очевидцы поделились великолепными снимками суперлуния
Суперлуние было видно в Энгуре.
И в Салдусе.
И снова в Энгуре.
Суперлуние в Ропажском крае.
Полнолуние в Юрмале оценил и президент страны Эдгар Ринкевич.
Как пишет BBC, суперлуние, наблюдаемое в этом месяце, является третьим из четырех суперлуний, ожидаемых в этом году. Следующее зрелище будет 15 ноября. Предыдущие были в августе и сентябре.
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