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ФОТО Очевидцы поделились великолепными снимками суперлуния

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Фото: Edgars Rinkēvičs/"Instagram"

В четверг, 17 октября, на небе было видно самое яркое полнолуние года, или суперлуние. За этим зрелищем наблюдали и латвийцы, вооруженные фототехникой.

Суперлуние было видно в Энгуре. 

И в Салдусе.

И снова в Энгуре.

Суперлуние в Ропажском крае.

Полнолуние в Ропажском крае
Полнолуние в Ропажском крае Фото: Очевидец RUS TVNET/Николай Фещенко
Полнолуние в Ропажском крае. 18.10.24
Полнолуние в Ропажском крае. 18.10.24 Фото: Очевидец RUS TVNET/Николай Фещенко

Полнолуние в Юрмале оценил и президент страны Эдгар Ринкевич.


Как пишет BBC, суперлуние, наблюдаемое в этом месяце, является третьим из четырех суперлуний, ожидаемых в этом году. Следующее зрелище будет 15 ноября. Предыдущие были в августе и сентябре.

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