"Умный светофор" за полтора года зафиксировал 270 нарушений. Что думают водители?

Евгений: "В зависимости от ситуации бывает, что скорость такая, что тормозить уже невозможно и приходится "пролетать" на желтый свет. Спорный вопрос".

Умный светофор, действующий в Лиепае, первый, но не единственный -

в этом году они были установлены в Риге, Юрмале и Даугавпилсе, и уже заключен договор с местным самоуправлением на их установку в Саласпилсе.

Компания не раскрывает сумму затрат на разработку и производство, поскольку это является коммерческой тайной, но утверждает, что пилотный проект в Лиепае дал компании возможности развиваться на экспортные рынки.

Между тем Варпиньш отметил, что в Лиепае еще много мест, где можно было бы установить такой светофор: "Если въезжать на перекресток на красный свет, то существует большой риск аварии. "

Статистика проезда на запрещающий сигнал светофора в целом по стране имеет нисходящую тенденцию.

В 2022 году с начала года по 15 октября зафиксировано 1448 таких нарушений, в прошлом году за тот же период - 1339, а в этом году - 1013.

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