В конце марта прошлого года в Лиепае заработал первый в Латвии так называемый "умный светофор". Сейчас уже сделан вывод, что это во многом способствовало улучшению ситуации с безопасностью дорожного движения на конкретном перекрестке и в его окрестностях. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
"Умный светофор" за полтора года зафиксировал 270 нарушений. Что думают водители?
Умный светофор в Лиепае за полтора года зафиксировал, что более 270 автомобилей пересекли перекресток на желтый или даже красный свет.
"В прошлом году с апреля по декабрь было зарегистрировано 140 нарушений, а в этом году с 1 января по сентябрь включительно зафиксировано 131 нарушение", - сообщил заместитель начальника Лиепайской муниципальной полиции Каспар Варпиньш.
Данные о зафиксированном нарушении сначала поступают в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), которое передает их в муниципальную полицию для принятия решения. CSDD затем отправляет это решение в электронном виде или по почте нарушителю.
Представитель CSDD, отметил, что "умный светофор", безусловно, заставил некоторых водителей задуматься о безопасности и контроле дорожного движения, тем самым повысив безопасность дорожного движения.
Водители также согласились, что современные технологии заставляют их ездить более осторожно:
Винета: "Нужно быть осторожным. В результате соблюдается скорость, а значит, дальше никаких дорожно-транспортных происшествий не происходит - вся улица безопаснее".
Лигита: "В целом такие светофоры, на мой взгляд, дисциплинируют водителей. Например, на этом перекрестке некоторые водители начинают соблюдать правила".
Евгений: "В зависимости от ситуации бывает, что скорость такая, что тормозить уже невозможно и приходится "пролетать" на желтый свет. Спорный вопрос".
Умный светофор, действующий в Лиепае, первый, но не единственный -
в этом году они были установлены в Риге, Юрмале и Даугавпилсе, и уже заключен договор с местным самоуправлением на их установку в Саласпилсе.
Компания не раскрывает сумму затрат на разработку и производство, поскольку это является коммерческой тайной, но утверждает, что пилотный проект в Лиепае дал компании возможности развиваться на экспортные рынки.
Между тем Варпиньш отметил, что в Лиепае еще много мест, где можно было бы установить такой светофор: "Если въезжать на перекресток на красный свет, то существует большой риск аварии. "
Статистика проезда на запрещающий сигнал светофора в целом по стране имеет нисходящую тенденцию.
В 2022 году с начала года по 15 октября зафиксировано 1448 таких нарушений, в прошлом году за тот же период - 1339, а в этом году - 1013.
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