Le Monde: Позиции союзников по приему Киева в НАТО разошлись

Вместе с тем, по последним данным, США уже не имеют принципиальных возражений против приглашения. "Если (президентом США. - Ред.) будет избрана Камала Харрис, то вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же это будет Трамп, то аргументация теряет силу, и малейшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию", - отметил европейский дипломатический источник. При этом самые оптимистичные собеседники газеты считают, что подвижки со стороны Соединенных Штатов смогут привести к изменению позиции Германии.

В то же время, по данным издания, для окончательного решения все равно нужна будет широкая поддержка членов альянса, а Турция и Венгрия, скорее всего, выступят против любых оперативных шагов в этом направлении.

Единой позиции нет пока и относительно разрешения Киеву наносить удары глубоко по территории РФ. Франция и Великобритания готовы дать согласие, а Германия и США боятся спровоцировать эскалацию, указывает Le Monde.

Визит Байдена в Берлин

Во время визита в Германию 18 октября Байден выразил уверенность, что необходимо продолжать поддержку Киева до тех пор, пока "Украина не обретет справедливый и устойчивый мир". Хотя цена этого, вероятно, будет значительной для западных союзников, "она меркнет по сравнению с ценой за жизнь в мире, где преобладает агрессия, где крупные государства нападают и запугивают более мелкие просто потому, что могут", отметил президент США.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), в свою очередь, заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. "(Президент РФ Владимир. - Ред.) Путин просчитался. Он не сможет выдержать эту войну", - сказал Шольц. Одновременно он предостерег НАТО от прямого участия в конфликте, "чтобы эта война не превратилась в еще большую катастрофу".

Шольц также поблагодарил Байдена за "тесные и доверительные" отношения между Вашингтоном и Берлином в эти "очень сложные времена".

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